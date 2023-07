"Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces", aseguro el comediante tras la acción de Copano en EEUU.

Luego que Fabrizio Copano proyectara su imagen en una de las pantallas de Times Square, en Nueva York, el humorista y comentarista político Checho Hirane respondió al comediante.

“La verdad es que no (pensé nunca en llegar a Time Square), así que sólo agradecerle (a Copano) la posibilidad de estar en Times Square. No tengo otras palabras que agradecerle porque me está haciendo famoso internacionalmente”, afirmó con ironía a Las Últimas Noticias.

No obstante, Hirane especuló sobre los motivos que llevó al comediante a proyectar su imagen en una de las intersecciones más importantes de Manhattan.

“Es por esta obsesión que tiene este joven conmigo. El nivel de estupidez es mayor”, sentenció. “Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces”, añadió.

Copano vs Checho Hirane y Checho Hirane vs Copano

En su podcast “Escápate de tu casa”, Copano explicó sus razones detrás de la surreal performance, que quedó registrada en una nota audiovisual difundida en el mismo espacio.

“Él sigue con esto”, señaló en referencia a una mención reciente que hizo Hirane. “Hace una semana lo entrevistaron, en La Cuarta, y dice que ha actuado en muchos más escenarios que yo, que yo era un ser humano repelente… ¡Miras las hueás (sic) exageradas! Y que yo y mi hermano éramos personas malas (…). ¡Y ni siquiera nos conoce este señor!”, comentó.

A raíz de la entrevista, Fabrizio quiso dar “un cierre” a las polémicas entre ambos. “¿Cómo podemos darle un cierre bonito a esto? La mejor forma es cerrarlo en grande, y qué más grande que ir a despedir a Checho Hirane en Times Square”, agregó, antes de presentar el video de su aventura.

En la secuencia aparecida, vemos a Copano efectivamente en Times Square, esperando la aparición de Hirane en una de las pantallas. Al final, el suceso ocurre, y una imagen digital del locutor se proyecta en grande bajo la leyenda “Nunca te olvidaremos”.

“Yo he vivido toda la vida del humor y esto no tiene ninguna gracia desde el punto de vista del humor. Es sólo una obsesión”, sentenció Checho Hirane.

Cabe destacar que la cita aparecida en la imagen no es un guiño al azar: en más de una oportunidad, Hirane ha acusado a los hermanos Copano de haberlo “matado en público”, o de haberse mofado con noticias falsas sobre su deceso.