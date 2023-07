La última controversia de Gran Hermano tiene relación con Francisca Maira y Lucas Crespo. En este sentido, la emprendedora ha sido señalada por los televidentes a raíz de hechos de acoso hacia su compañero.

Recordar que, en el inicio del reality de Chilevisión, ambos tuvieron una especie de acercamiento amoroso, el cual se rompió con el paso de las semanas.

Los hechos tienen relación con insinuaciones que la mujer tiene hacia Crespo, quien en ocasiones ha señalado que no se siente cómodo.

A raíz de esto, en redes sociales muchas personas incluso llamaron a denunciar al espacio de la señal privada ante el Consejo Nacional de Televisión.

La fran acaba de admitir en vivo que miró a Lucas en la ducha y cuando se cambiaba sabiendo que estaba mal. Lucas mostró su incomodidad y ADEMÁS le dijo que no lo tocara por 1648273 vez. Cuando van a sancionar a esta acosadora sexual? @Lafrangh @MichaelRoldan #GranHermanoCHV pic.twitter.com/nMVVIlUUTX — coralito | gran hermano updates era (@ssunflower_c) July 14, 2023

Francisca en Gran Hermano

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, quien también reprobó el hecho fue Fran García Huidobro, que a través de sus historia de Instagram lanzó un particular comentario.

No obstante, la panelista de televisión aseguró que sus apreciaciones más contundentes las dejaría para el programa que se emitirá el próximo domingo.

“Sí, me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me lo parece. Me parece que no está bueno. Si fuera un hombre sería muy distinto. En eso les doy absolutamente el voto”, expuso.

“Mis opiniones sobre el reality las tengo, por supuesto, pero trato de guardarlas para el programa de televisión”, agregó en la instancia.

Hay que señalar que Francisca Maire se encuentra en placa de eliminación para esta semana, por lo que los televidentes decidirán su futuro en el encierro.