El rostro del programa juvenil de los años 70, Música Libre, Óscar “Lolo” Peña, conversó sobre su situación sentimental en el programa Zona de Estrellas, donde hizo hincapié en un posible reencuentro con su examor, la animadora Raquel Argandoña.

En ese sentido, el productor musical, reconocido por su hit de 1972, “Mini Lola”, abrió su corazón en el espacio.

Ante la pregunta de Adriana Barrientos sobre si ha tenido un acercamiento con la Argandoña, Lolo expuso que hasta el momento no ha sabido nada de ella.

“Son cosas que de repente yo no hablo mucho, sobre todo de exs. Sé que le está yendo bastante bien y me alegro mucho”, se sinceró en el espacio.

Si bien aclaró que no guarda rencor hacia ella, señaló que cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos de vida.

En lo que respecta al futuro de ambos, Peña señaló que veía con buenos ojos volver a los brazos de Raquel, “por qué no, el país y el mundo es muy chico. No tengo nada en contra de Raquel, al revés, tengo un sentimiento de cariño muy grande. No niego nada de lo que he hecho”, expresó.

A su vez, Óscar mencionó que “mi corazón es muy grande y yo creo que caben todos los amores sin problemas”.

¿Qué dice Raquel Argandoña?

Mientras la Raca conversó en el programa Tal Cual en el programa de TV+ “pasado pisado, eso ya es historia… ya no nos hablamos hace muchos años”,afirmó.

Asimismo, Argandoña especificó que su historia con el miembro histórico de Música Libre terminó para siempre. “Voy a ser muy sincera, yo me quedé con un pendiente y después me junté con el pendiente y fracasó mi matrimonio con Hernán”, dijo el año pasado.

“Ya fue ya, lo sepulté”, dijo de Lolo, con quien tuvo una relación que duró 15 años.