Diana Bolocco concedió una honesta entrevista con la revista argentina Hola, donde no sólo mostró su hogar en Santiago, sino que también recordó el día que tuvo que salir a defender a su hermana Cecilia.

En la conversación, la periodista fue consultada “si siendo una Bolocco, ¿había tenido alguna escapatoria a estar en televisión?”.

“Es una muy buena pregunta. Nunca me lo planteé en serio, ni cuando estudiaba en el colegio, ni cuando entré a la universidad”, respondió.

“La Cecilia es un personaje muy potente en Chile y en toda Latinoamérica. Ella estaba en televisión y yo, de alguna manera, había visto los costos que eso tenía. La exposición tiene su lado difícil”, continuó.

“Yo me casé, tuve hijos y un día dije ‘bueno, voy a probar en la televisión’ y de eso ya han pasado años”, recordó. De hecho, Diana ingresó a la TV en 2006, como compañera de Sergio Lagos, en el programa Locos por el baile (2006) de Canal 13.

“(Cecilia) Me ha aconsejado en un montón de cosas en la vida, no solamente en los caminos profesionales. Nos apoyamos mutuamente, nos entendemos”, contó.

Por lo mismo, nunca tuvo miedo a las comparaciones con Cecilia. “Entiendo que eso puede ser una carga o un problema cuando no existe una cercanía especial con la otra persona. Con Cecilia siempre he sido muy cercana”, expresó.

“La admiro mucho y la quiero, por lo tanto, nunca lo tomé como un peso ni tampoco pretendí ser igual a ella. En 18 años no he sentido la comparación. La clave está en no pretender hacer un camino similar al de nadie”, añadió.

Diana, el respaldo de Cecilia Bolocco

Aunque han sido pocas veces, Diana sí ha salido en defensa de su hermana cuando ha considerado que es oportuno, como por ejemplo, cuando fue cuestionada en Argentina por la relación que mantenía su hijo, Máximo, con su padre Carlos Menem.

“Nunca he pretendido ser la vocera, ni mucho menos. Me carga hablar por ella y jamás he respondido una pregunta por ella”, comenzó.

“Pero si te estás refiriendo a una vez en particular, cuando se le cuestionó su rol de madre desde Argentina, yo me sentí en la necesidad de salir a respaldarla públicamente”, comentó.

Bolocco hizo referencia a la polémica de mayo de 2018, cuando su sobrino Máximo, entonces de 14 años, acusara a su media hermana de prohibirle ver a su padre.

“Creo que uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto. Me parece que hay cosas que son inaceptables”, sentenció.

Pero eso no fue lo único que han dicho de su hermana que le ha molestado. “Me han dolido muchas cosas, pero ahí sí sentí la necesidad visceral de salir a respaldarla. Porque claro, ella no iba a salir a responder, como no lo ha hecho nunca. Espero no tener que volver a hacerlo más”, afirmó.

“Cecilia lo abandonó todo por su hijo”

Asimismo, recordó lo devastador que fue para todos la enfermedad de su sobrino, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018.

“Muy difícil, pero también muy asombrada de su capacidad y de todo lo que él creció internamente con un proceso tan doloroso”, recordó.

“Cecilia lo abandonó todo y estuvo al lado de él las 24 horas del día, dejando su dolor a un lado para apoyar a su hijo, que estaba sufriendo”, dijo.

“Aunque suene terrible decirlo, tanto él como Cecilia sacaron cosas buenas de ese proceso. Máximo se convirtió en un hombre, supersabio, muy centrado, fuerte”, cerró.