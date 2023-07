Un video de Pedro Carcuro (78) se volvió viral en las últimas horas. En él se ve al periodista sufrir un lapsus, en el noticiero 24 Horas mientras comenzaba con el segmento de deportes.

Aunque el periodista había intercambiado algunas palabras con los conductores Constanza Santa María e Iván Núñez, repentinamente no siguió respondiendo y se quedó en silencio por 7 segundos, lo que obligó a sus compañeros a intentar llamar su atención.

Fue el mismo Pedro Carcuro quien explicó su lapsus, calificándolo de una “tontera” y una “desincronización”.

“Estábamos en un estudio de emergencia porque entró a restauración el que usamos habitualmente. No teníamos monitor (para verse), hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire, y me quedé callado justamente por eso”, dijo a Las Últimas Noticias.

De hecho, según el comentarista deportivo, pensó que estaban preparando cómo sería el pase a su segmento, por lo que la situación se trató de una desincronización. “Se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo”, afirmó.

Asimismo, tranquilizó a los televidentes que manifestaron su preocupación y contó que se estaba bien y “preparándose para ver el partido de Colo-Colo”.

El comunicador regresará al noticiero este miércoles y “vamos a ver si jugamos al ‘Congelao’ de nuevo”.

Recordemos que el periodista había estado en la noticia hace algunas semanas, luego que se especulara que estaba negociando con Mega para unirse a sus filas, lo que el canal nacional salió a desmentir y aseguró que el comunicador seguirá en sus pantallas un año más.