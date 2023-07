Corría el año 2004 cuando la artista chilena Karen Bejarano ya llevaba un año participando en el programa juvenil más popular de la época, Mekano. En ese entonces la cantante era conocida por su exitoso tema “Ven, ven, ven”, el cual es el recordado hasta el día de hoy. Sin embargo, pese a su fama, esta no lo habría pasado del todo bien en el espacio televisivo.

En su participación en el podcast “Tanto daño” de la comediante conocida como Catalín la artista reveló un incómodo episodio en el que pidió un aumento de sueldo, el cual le fue negado de mala manera.

“Después de que empecé a terapearme (sic) empecé como a volver a creer en mí y a mí había una cosa que me decían siempre en la tele, que cuando uno iba a pedir un aumento de sueldo, iba a decir ‘oye, sabes qué disculpa, me están pagando 100 y yo necesito 120 porque no me alcanza para la micro’ y me decían ‘¿Sabes cuántas Karen Paola hay afuera?’“, recordó.

A lo que agregó: “Todas estas, todas estas que quieren lo mismo que tú y podrían hacerlo gratis”, le habrían dicho. Frente a tal respuesta, Karen Bejarano admitió que se actuaba con sentimiento de culpa ante el equipo de Mekano.

Sumado a esto, la cantante reflexionó y afirmó que esta frase la marcó por largo tiempo, lo que finalmente pudo trabajar en terapia psicológica y que logró resignificar dándose valor. “Ahora digo: ‘No hay ninguna Karen Paola, soy la única e irrepetible’, todos somos únicos e irrepetibles”, relató.

Bejarano también contó que durante esos años, a diferencia de en la actualidad, no se sentía lo suficientemente empoderada de su talento: “Yo era un peón dirigido, yo era una persona más chiquitita igual, mucho más chica, entonces no sabía poner límites (…) Me pasaron a llevar muchísimas veces y empecé a perder mi fuerza, el poder de la mente que yo tenía”.