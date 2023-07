Si bien la polémica entre Eduardo Bonvallet y Giorgio Jackson en el programa Vértigo ocurrió en 2015, aun el encontronazo genera reacciones de los defensores del autodenominado gurú.

En esa misma línea, la hija del comentarista deportivo, quien murió el 18 de septiembre de 2015, volvió a la carga contra el actual ministro de Desarrollo Social.

Hace pocas horas reflotó una antigua entrevista del fundador de Revolución Democrática, donde expresó su total malestar contra el exfutbolista, con quien compartió en el espacio de Canal 13 en mayo de 2015.

En la ocasión, el jugador de La Roja, le dijo, sin tapujos, que se dejará de “mentir”, sobre los altos sueldos que reciben los parlamentarios.

“Déjate de mentir, bájate el sueldo y dónalo, cuando estuve en Radio Zero ganaba $ 10 millones y entregaba la mitad… ¿Cuántos sueldos mínimos son $9 millones?”, exclamó Eduardo Guillermo.

A pesar de los años, según el mismo Jackson, la bronca contra él surgió por dos tuits relacionados con la carrera de entrenador en Unión Temuco, del gurú.

Bonvallet, a pesar de tener un punto, está demostrando en #ultimamirada por qué no ha llegado más lejos que Unión Témuco como DT… — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) June 7, 2012

A continuación escribió…

Que @bonvallet vaya a mandar equipos a 3ra división mejor… O que vaya el domingo al Caupolicán, #ohwait — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) June 7, 2012

La polémica entre Daniela Bonvallet y Giorgio Jackson

Por este motivo, siempre le llegan “pachotadas” confesó Jackson en el podcast La verdad también se inventa, sobre todo de los hijos de Bonvallet, Daniela y Jean Pierre.

En dicha conversación, que volvió a la palestra pública, el actual ministro dijo: “Y w…, me entero dos días antes que iba a ir Bonvallet y digo ‘pu…, Bonvallet, ese w… está medio loco’. Además, yo me acordaba de los tuits que él me sacó en cara ese día”.

“Pero el w… caminaba de un lado a otro, frenético. El w… antes de increparme dijo que él, ‘como el gurú…’, se refería todo a él todo el rato como ‘el gurú’. Decía: ‘A mí me habían recetado medicamentos y me dijeron que hoy día tenía que estar con licencia. Pero aquí está el gurú”, agregó Jackson.

“Cuando el w… me tira la w… de las donaciones y la w…, yo le digo ‘es verdad’. Y fue mi error, porque yo debía haberle dicho ‘no recibo la mitad de mi plata’, como lo había dicho en otros programas… Como que me sorprendió, me tiró la pachotada y yo no reaccioné”, dijo.

En consecuencia, Daniela Bonvallet, que ejerce como concejala de Nuñoa, advirtió en un tuit “¿Por qué no se lo dijiste en la cara?… En un segundo te deja callado”.

No pude ver el video completo. Me afecto mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robo un peso ( que lastima que decir no robo como una cualidad, a lo que hemos llegado) — Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) July 9, 2023

“No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse e injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robó un peso”.

“Los niños de mi familia no tienen redes sociales, pero si ven YouTube y ven a un Ministro de Estado burlándose de su padre y de su abuelo, de su salud mental, y más cuando todos sabemos cómo murió, es de la peor bajeza, cobardía y cero empatía”, concluyó.