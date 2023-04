Un momento de tensión se vivió anoche en el programa de Mega “100 Indecisos”, donde Juan Manuel Astorga y la candidata a consejera constituyente del Partido Republicano, Macarena Bravo, protagonizaron un áspero cruce de opiniones en pleno desarrollo del programa.

Ocurrió cuando debatían de educación y Bravo citó un pasaje del proyecto de Nueva Constitución que fue rechazado en septiembre pasado.

“Aquí dice en su primer artículo ‘Chile es un Estado social y democrático de derecho’, eso le da protagonismo principal al Estado, y creo que las personas deben tener la libertad de elegir”, dijo antes que el conductor le quitara el texto para dejarlo fuera de pantalla.

“Lo vamos a guardar, lo vamos a dejar acá porque este (texto) ya se votó. Ya lo rechazó la gente, entonces que me lo cite, confunde al televidente, porque no estamos debatiendo sobre eso”, señaló el conductor.

“Ahí dice Estado social y democrático, entonces siguen con la misma lógica”, añadió Bravo para justificar la cita. “Tú juzgas todo el texto rechazado en función de una línea”, respondió Astorga.

Durante la emisión del programa, el momento se hizo viral en redes sociales. Y una vez finalizado este, Bravo volvió a referirse al hecho en su cuenta personal en Twitter.

“Como joven, mujer y candidata exijo que los periodistas me respeten de la misma manera que yo los respeto a ellos y no corresponden que por pensar distinto, me intenten silenciar de esa manera”, escribió.

“Reconozco, que me sentí muy sorprendida por la actitud del periodista Juan Manuel Astorga quien me arrebató la propuesta de izquierda de las manos y que siempre uso como ejemplo de los peligros que enfrentamos en esta discusión”, agregó en el mensaje.

“A diferencia de lo que él opina e impone de manera inadecuada en el programa, ese texto rechazado es el proyecto ideal de la izquierda y sus consejeros irán a defender esas nefastas ideas en el nuevo Consejo, más allá de lo que digan en campaña”, cerró Bravo.