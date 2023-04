Una emotiva jornada vivió Francisca Valenzuela en el último episodio en The Voice, donde lloró tras escuchar la audición de una participante que interpretó una canción de la misma cantante nacional.

Tras el sensible momento, los compañeros del jurado comprendieron la emoción de la intérprete y todos se levantaron a abrazarla, dejando una postal que seguramente quedará en el recuerdo.

Francisca Valenzuela llora emocionada tras audición en The Voice

“Es una responsabilidad muy grande y un honor”, dijo Francisca Martínez en el programa de CHV, The Voice, antes de interpretar una canción de Francisca Valenzuela.

“Me gustaría que se diera vuelta, la admiro mucho”, agregó la joven viñamarina, quien esperaba que la cantante nacional la escogiera para ser su coach.

Con esas ganas, la concursante de 20 años cantó el tema ‘Insulto’, original de Valenzuela, generando inmediatamente una cara de sorpresa en la intérprete y jurado del programa.

Tras terminar la canción, Francisca Valenzuela apretó el botón rojo, se dio vuelta y aprobó la presentación de Martínez, todo, en un abrazo mientras ambas lloraban emocionadas.

Jurado de The Voice consuela a Francisca Valenzuela

“Yo no quería dejar pasar la oportunidad de conocerte, tienes una voz muy linda. Me emociona escucharte, verte y conocerte”, dijo la Coach, quien añadió con humor: “¡Ay, esto nunca me había pasado en la TV! Chile me va a ver llorando, qué atroz”.

Pero las emociones no acabaron ahí, ya que Valenzuela acompañó a Martínez tras el escenario para reunirse con su familia. Ahí, los abrazos y buenas palabras continuaron entre ambas.

Al regresar al set de grabación, le dijo a sus compañeros del jurado en The Voice, Beto Cuevas, Prince Royce y José Luis Rodríguez, “me emocioné con ella”. Tras una iniciativa del exlíder de La Ley, todos se pararon y abrazaron su colega.