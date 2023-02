Durante la noche del martes, la conductora de televisión Raquel Argandoña mando un breve saludo a su hija, Raquel “Kel” Calderón, por el día de su cumpleaños.

La también opinóloga hablaba del Día del Amor junto a Jordi Castell y Patricia Maldonado, quienes comentaron sus preparativos con sus respectivas parejas, cuando entonces fue consultada sobre su día.

“Yo primero quiero decir qué significa para mí el 14 de febrero”, aseveró entonces.

“Para mí el 14 de febrero es una fecha sumamente especial, y siempre lo voy a recordar, porque me convertí en mamá”, lanzó, a lo que Castell y Maldonado la miran expectantes.

“Mi primer hijo lo traje al mundo el 14 de febrero, que fue Kel”, continuó, mientras miraba a la cámara.

En eso, dijo que “ella hoy día está de cumpleaños. Yo sé que no está en Chile. Ojalá que lo pase increíble y le deseo toda la felicidad del mundo porque se lo merece con creces”.

La distancia entre Raquel Argandoña y Kel Calderón

El mensaje llega en medio del profundo distanciamiento que han tenido madre e hija desde casi tres años, luego de que hubiera un quiebre familiar en 2020 cuando Hernán “Nano” Calderón atacó a su papá con un arma en su domicilio.

Mientras que Kel Calderón apoyó a su padre, Argandoña acompañó en todo momento a su hijo. Desde entonces, ninguna de las dos ha vuelto a compartir con la otra, al menos no de forma pública.

En mayo de 2022, Argandoña tanteó sus intentos de reunirse con su hija, asegurando que “me he tratado de acercar muchas veces a una persona, pero no ha habido caso”.

“No puedo seguir mendigando amor ni tampoco cariño. Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan”, dijo.

Ante aquel quiebre familiar, Argandoña apuntó a que, si bien sufrió mucho en su inicio, “no me voy a quedar llorando todo el día, las 24 horas, en mi casa. Yo también tengo derecho a vivir”.