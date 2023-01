La influencer y chef de televisión Connie Achurra transparentó los motivos por los que pasó décadas sin transparentar a su familia el abuso que sufrió por parte de un hermanastro cuando ella tenía 13 años.

Todo ocurrió en conversación con Cecilia Bolocco en el programa Todo por Ti, donde la también profesora de música contó su historia al homenajear a su padre, el actor Patricio Achurra.

En un comienzo, Achurra admitió que pasó años procesando lo que vivió, hecho que, a sus palabras, “me costó mucho darme cuenta” de dicho abuso. “Solo de grande logré darme cuenta de que esta situación tenía que ver con abuso”, admitió.

De todas formas, afirmó que le tomó el peso a la situación tras el término de su primer matrimonio, 20 años después de lo sucedido, por lo que decidió hablar.

“Siempre había dicho ‘Esto nunca se lo voy a decir a mis papás porque se van a morir del dolor’, yo decía ‘me voy a ir a la tumba con esto’. Pero en terapia me empezó a aparecer esta verdad y me di cuenta de que no podía dejarlo escondido”, confesó.

La reacción de la familia de Connie Achurra ante el abuso

Connie Achurra habló de su abuso en persona con su padre y hermana menor, mientras que a su madre y hermano les envió un correo electrónico, debido a que estaban fuera del país.

“Fue como que nos estallara una bomba atómica (…) Me dijeron que mi hermano, cuando supo, corría por el departamento y le pegaba combos a las murallas”, contó la chef.

Pero no solo fue él el afectado, debido a que para el actor Patricio Achurra fue especialmente duro: “Para mi papá fue brutal. Es un gallo extremadamente pacífico, no mata una mosca, ama a los animales. Pero yo creo que en ese momento, si lo hubiera tenido al frente, lo ahorcaba”.

“Para mi familia saber la verdad fue atar cabos (…) Mi papá me decía que siempre percibió algo extraño, algo raro, que no encajaba, pero nadie se alcanzó a dar cuenta”, reflexionó.

Más tarde, Patricio e Ignacio Achurra hablaron de la confesión de su hija y hermana, donde cada uno describió su sentir al respecto.

“Primero tuve incredulidad, porque uno piensa en el personaje y dice ‘¿Ese infeliz, ese desgraciado, fue capaz de hacer eso?’”, dijo el actor y padre de Achurra, quien admitió que sigue a la espera de poder hacer algo al respecto.

“Dan ganas de venganza. Pero eso se disipa y queda rencor guardado. Y a lo mejor, en algún momento, la vida me permite darle alguna expresión a ese rencor y sacarle la cresta”, confesó.

Por su parte, Ignacio aseguró que “para un hermano enterarte de una cosa así de una hermana es un dolor muy profundo”.

“Uno podría querer bloquearlo, o relativizarlo. Pero enfrentarlo, decir que mi hermana es una víctima de esto, que el responsable es este hombre, reconocer ese dolor y tratar de repararlo haciendo justicia, me parece que es algo importante que se viva como familia”, confesó.

Por su parte, gracias al proceso que ha vivido junto a su familia, Connie Achurra aseguró que “para mí ha sido muy sanador ir cerrando ese capítulo. Siento que es una etapa que tengo absolutamente sanada”.