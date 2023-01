Tras el incómodo momento que se vivió en Alerta Noticias este sábado, la periodista Javiera Stuardo salió a defender su buena relación con el animador Rodrigo Sepúlveda.

Todo comenzó cuando la reportera realizó un despacho desde la estación de trenes en Santiago para hablar del costo de los pasajes y se subió a uno que se dirigiría a Chillán para hablar con los pasajeros.

Cuando el tres estaba a punto de partir, bromeó diciendo que “sinceramente feliz me voy a Chillán, pero no me dejarían desde el canal, me tengo que quedar”.

En ese momento, “Sepu” intervino para decir que “acuérdate que hoy día te invité a almorzar, así que no te puedes ir a Chillán, tenemos que almorzar juntos”.

Fue ahí cuando comenzó el problema. “¿Cuándo me hiciste esa invitación? Realmente yo no me acuerdo, yo realmente tengo una buena memoria”, afirmó la periodista.

Sepúlveda le explicó que había sido a las 07:00 horas mientras se encontraban en maquillaje. “Tú me dijiste ‘ay qué bueno Sepu, almorcemos juntos’ y tú te vas a Chillán, no puede ser. Así que nos vemos más rato, acuérdate”, dijo.

“Hay un problema, partiendo por algo muy básico, tú no llegaste a las 7 y media, yo sí, tú llegaste pasadas las 8″, replicó Stuardo.

“A las 8 te hice esa propuesta, si tú quieres la tomas, si no la dejas y te vas a Chillán”, respondió Rodrigo Sepúlveda en broma. Ante esto, Javiera Stardo aceptó la propuesta.

“Yo lo tomo, lo acepto y lo abrazo, espero que sea algo rico. Yo opino que la propia ciudadanía elija qué vamos a comer”.

Javiera Stuardo se cuadró con Rodrigo Sepúlveda

El intercambio se viralizó en redes sociales, donde hubo múltiples comentarios entre los cibernautas sobre la incomodidad que provocó el momento.

Debido a esto, Javiera Stuardo reaccionó a través de Instagram, desmintiendo cualquier tipo de mala relación con Rodrigo Sepúlveda.

“Dado la serie de videos que se han difundido en RRSS, quiero aclarar que mi relación con Sepu es de una tremenda amistad de hace años”, comenzó.

“Siempre conversamos temas varios, y esa confianza y amistad traspasa la pantalla. En ningún momento me sentí incómoda, fue una talla de amigos y siempre de respeto”, cerró.