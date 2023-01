El cantante chileno Leopoldo Méndez, mejor conocido como DJ Méndez, se refirió a su relación con su hijo Leo Méndez Jr, revelando cómo fue su reacción al enterarse de que este había abierto un OnlyFans.

Específicamente, el músico fue invitado al programa Juego Textual, donde habló de su carrera artística, política y familiar, donde fue consultado por su hijo influencer. Así, el intérprete de Estocolmo aseguró que le encanta la forma de ser de su hijo, y que celebra cada una de sus iniciativas.

“Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente”, apuntó en su inicio, para luego revelar también cuál fue su reacción al enterarse de que su hijo abrió su propia cuenta en la plataforma.

DJ Méndez y su impresión del OnyFans de su hijo

“Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, porque aparte de ser un ingreso brutal y rápido, el contenido que sube no es tan fuerte”, destacó, apuntando que su hijo quiso hablarle de la fuente de ingresos que significaba.

“Le dije ‘¿por qué no?, no estás insultando a nadie, no estás haciendo nada malo’”, narró, apuntando además que el amor a sus hijos es incondicional.

“Además, a él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio”, destacó.

Asimismo, Méndez explicó que “yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo y punto”.

Por otro lado, el cantante también recordó cómo fue que Leo Méndez Jr. le contó que era homosexual, asegurando que le dolió que se haya demorado tanto en decírselo, y haya confiado en el resto de su familia antes que en él.

“Se lo contó primero a Steffi, que son muy cómplices, y después hicieron una reunión familiar para acercarse a mí. Entonces me sentí como que fallé en algo. Pero me puse en su lugar, no tuvo la seguridad que yo traté de transmitirle”, confesó.