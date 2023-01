Luego de ser la protagonista de las redes sociales el primero de enero, la periodista de Mega Darynka Marcic se refirió a su exitosa cobertura en Año Nuevo, cuando cubrió la fiesta que ocurría en la Plaza Sotomayor en Valparaíso.

En conversación con Página 7, la comunicadora habló de cómo el plan original era transmitir alrededor de 15 minutos, hecho que acabó alargándose hasta pasada la 1 de la madrugada e incluso que la propia cobertura quedó en duda.

De acuerdo a la comunicadora, el plan venía desde el canal como forma de agradecer a sus televidentes, sin embargo, “en ese momento, aún estaba en suspenso el show de fuegos artificiales en Valparaíso”.

“Cuando el jueves se canceló, el canal dijo ‘vamos igual, acompañemos a la gente de todas formas’”, relató entonces.

Asimismo, Marcic señaló que su despacho necesitó de horas de anticipación. “Tanteamos el terreno, ya que no sabíamos cómo iba a ser el show de Año Nuevo en Valparaíso con el tema de las luces, que era nuevo, así que fuimos parte de esa improvisación o incertidumbre”, admitió.

“Llegamos allá y vimos que la gente quería celebrar y pasarlo bien (…) hubo un ambiente muy grato, y nosotros dijimos que era eso lo que queríamos transmitir, así que creo que se cumplió totalmente el objetivo”, contó.

La comunicadora aseguró además que “la idea siempre fue que tres minutos antes de las doce comenzar la transmisión y estar al aire unos quince minutos o media hora, y bueno, tuvo tan buena recepción que nos alargamos hasta la una de la mañana”.

La famosa cobertura de Año Nuevo

Mientras todos los otros canales de televisión tomaron la decisión de emitir material envasado en los canales de televisión, Mega optó por realizar una transmisión especial para ver la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso.

Fue ahí que la periodista no pasó desapercibida con sus efusivos pasos de baile mientras el resto de los asistentes celebraban la llegada del año. Así, la periodista bailó diferentes cumbias frente a la cámara.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde se ganó el elogio de los usuarios.

“Siempre soy fiel a la pega que hago, lo disfruté mucho, la gente estaba muy animosa y con mucha buena energía (…) siempre me ha gustado trabajar con el público, en estas situaciones, sobre todo, ser parte de sus vivencias”, comentó.

Respecto a su desplante en vivo, la propia Marcic admitió entre bromas que “en lo privado, fuera de cámara, soy peor”.

“Me gusta pasarlo bien, con respeto, pero obviamente en la televisión uno tiene que guardar las proporciones, por eso agradezco a Mega de dejarme ser tal cual soy en vivo”, añadió.

La periodista de Meganoticias quiso destacar además la confianza de sus jefes, quienes “desde que me conocen, me han dejado ser. De repente es difícil tener a una periodista que improvise tanto, porque no saben qué puede pasar al aire”.