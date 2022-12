A casi tres meses desde el regreso de los programas Hola Chile y Mentiras Verdaderas al canal La Red, la señal parece vivir un nuevo remezón luego de que la programación envasada volviera a transformarse en la totalidad de su parrilla desde el viernes de la semana pasada.

El hecho volvió a ocurrir este lunes cuando, en vez de emitir un nuevo capítulo de Hola Chile, se emitió un especial llamado Hola Chile: Lo Mejor. Ahí, transmitieron diferentes momentos del programa grabados en otras jornadas.

Según fuentes de BioBioChile, el regreso del contenido envasado al canal se debe a “problemas internos”, y que hasta el momento se desconoce la fecha de un posible regreso de Hola Chile y Mentiras Verdaderas.

Por otro lado, el estreno de la serie animada La Granja de Tata Toro continuará fijada para este domingo 25 de diciembre.

BioBioChile intentó contactarse con la animadora del programa Hola Chile, Julia Vial, pero no obtuvo respuestas.

La Red y la nueva huelga que remece al canal

Según confirmó El Filtrador, el canal se encontraría bajo una nueva huelga luego de que no se hubieran pagado las remuneraciones de noviembre.

“Hasta este 11 de diciembre aún no pagan los sueldos en La Red. Todavía no pagan el mes de noviembre. Al interior del canal el ambiente es terrible. Hay gente que está con miedo de que no paguen y no saben cómo van a pasar la Navidad”, aseveró el sindicato del canal en un correo electrónico, de acuerdo al medio.

De todas formas, hasta el momento ninguno de los rostros de la señal se han referido a la situación que vive el canal, ni el sindicato ha mencionado alguna huelga en sus redes sociales.