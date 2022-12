A poco más de dos meses desde su regreso al aire, la animadora de Hola Chile, Julia Vial compartió con BioBioChile cómo ve el actual escenario de La Red, que se encuentra próxima a traer nuevos programas.

“Creo que este año me quedo con lo bueno. Hemos tenido muchos episodios mágicos, a pesar de que fue un año duro, difícil”, comenta a este medio la periodista.

De acuerdo a la animadora, poco a poco La Red logró ir regularizando la serie de sueldos impagos que debía y que desató una huelga de casi cuatro meses, hecho que ya se habría saldado según la comunicadora.

“La idea es que volvamos todos, si somos como una patota”, bromea, apuntando que “nos queremos ene, nos apoyamos ene, somos todos juntos, entonces ha sido bacán el poder tener a Alejandro en Mentiras Verdaderas, el volver nosotros y que vengan otros programas también”.

Al recordar cómo fueron convocados para traer de regreso el programa, Vial rememora que recibieron una llamada para probar las posiciones y prepararse para el reestreno.

“Fuimos al canal después de tantos meses a ver el rodaje, las posiciones y fue increíble. Fue reencontrarnos con todo el equipo, con camarógrafos, los utileros, con todas las áreas y era todo abrazarnos. Fue entrañable, mágico”, describió.

Asimismo, apunta que la alegría no fue exclusiva del equipo, y así se lo dejó ver su público. “Recibimos muchos comentarios en redes sociales y en persona, en la gira Teletón, la gente me abrazaba genuinamente contenta”, relató.

“Decían que éramos su compañía de las tardes, que no sabían qué hacer, entonces fue impactante. Además, es un incentivo, significa que lo estamos haciendo bien y que la gente se siente apañada”, sostuvo.

El regreso de Hola Chile

Asimismo, la periodista describe esta vuelta a las tardes como “increíble”, no solo por las ganas del equipo de volver a sus labores, sino que también al poder presenciar de primera fuente la reacción de las personas.

“Apenas regresamos se vio que nos extrañaban en las redes sociales, en la calle… Ha sido mágico, estoy ultra agradecida del cariño, del aguante que nos dieron, lo que nos esperaron y solo puedo agradecer a la gente porque nunca pensé que sería así el regreso”, sostuvo.

“Fueron tiempos difíciles, de mucha duda, pero a lo largo de mi vida siempre he tratado de rescatar lo positivo, que es la unión del equipo, la unión de la gente. Lamentablemente, partieron muchos elementos y personas que echo mucho de menos, que son tremendos profesionales, pero gracias a Dios la mayoría le ha ido súper bien”, añadió.

Asimismo, apuntó que “los que quedamos tenemos la misión de seguir adelante para que vuelvan lo antes posible la mayor cantidad de programas”.

Julia Vial y la opción de dejar La Red

En septiembre de este año, Vial aseguró en el programa de CHV Pero con Respeto que descartaba abandonar La Red sin que antes se pudieran solucionar la profunda crisis que vivía la señal entonces.

En la actualidad, la comunicadora afirma que “todavía no decido nada” en torno a su futuro televisivo. “Entonces, yo sentía que teníamos que volver al aire. Ese era mi foco y mi meta. Eso ya se logró”, explicó.

“Ahora toca un proceso de negociación y mentiría si digo algo, por qué no he visto nada tampoco”, comentó, asegurando, de todas formas, que “siempre hay conversaciones”.

“Pero no he tomado ninguna decisión, no he visto nada de eso, estoy preocupada de que mis niños pasen de curso este año”, bromeó, para luego explicar cuál sería la opción que podría hacerla dudar.

“Si hay algún proyecto que me interese más que el Hola Chile -que es muy difícil porque yo amo a mi programa-, bueno, ahí tendría que evaluarlo en el momento, pero hasta ahora no hay nada”, cerró.