El periodista Eugenio Salinas, quien se encuentra actualmente en Qatar con motivo del mundial de fútbol, relató como ha sido su duelo tras la repentina muerte de su padre.

A inicios de diciembre y en medio de toda la algarabía provocada por el fútbol en el país árabe, Eugenio comunicó a sus seguidores en Instagram que su padre, “El cholo” Salinas, había fallecido a causa del cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Salinas (@kenotrotamundos)

“No me lo habría perdonado”

El comunicador, en un viaje exprés arribó a Chile para el funeral de su padre y rápidamente regresó al mundial qatarí. Desde entonces se ha dedicado a informar para Canal 13 sobre los aconteceres del deporte, todo esto en homenaje a su progenitor.

“Si yo hubiese regresado en medio de mi trabajo, él no me lo habría perdonado”, afirmó Salinas sobre las razones que lo llevaron a volver a Qatar y continuar con su labor como periodista.

“Fue una decisión muy dura, pero tiene que ver con lo profesional y con la responsabilidad que adquirí al momento de asumir la corresponsalía y la cobertura”, agregó.

Sin embargo, ‘Keno’, como es conocido en el mundo deportivo, relató que el deceso de su padre era una posibilidad de la que estaba al tanto antes de embarcarse al evento mundialero.

El duelo de Eugenio Salinas

“Fue una situación muy triste que a mí me afectó mucho, sabía que podía pasar y mi papá también lo sabía. Lo conversamos mucho, antes de que yo me viniera. Creo que aún no lo he podido asimilar al 100% y creo que no lo haré hasta que regrese y vaya a Limache a la casa de mi padre“, relató.

Salinas, contó que la etapa más dolorosa del duelo fue el funeral de su padre: “Asistí a la ceremonia, entre estadio y estadio, y días después fue cremado. Ahí recién empecé a dimensionar lo que pasó. Sabía que esto podía pasar tarde o temprano”.

El periodista reveló que él también sufrió la enfermedad que se llevó a su padre: “Somos una familia que estamos genéticamente vinculados al cáncer. El año pasado, mi papá y yo lo tuvimos al mismo tiempo y en la misma zona del cuerpo”.

“Debido a esto, con mi familia lo tomamos con la seriedad que corresponde, pero también con la mentalidad de seguir adelante y enfrentar la vida como es, luchando y no dejándonos vencer”, añadió.

Sin embargo, aun en conocimiento de esto, contó que no se esperaba la muerte de su progenitor: “Nos despedimos, pensando que cuando yo regresara mi papá iba a estar, quizás mal, pero iba a estar”.

No obstante, “Los doctores ya le habían comunicado que la medicina no lo podía ayudar y ya estaba en una fase de tratamiento paliativos”.

Sobre su pronto retorno al país luego de la final del Mundial de Qatar, Eugenio dijo: “A mi regreso vendrán días más reposados y sin duda más dolorosos”, cerró.