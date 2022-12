Fue hace algunas semanas que Mega anunció la realización de una nueva temporada de Casado con Hijos, considerado como uno de los mejores sitcom que tuvo la televisión chilena en el último tiempo. La apuesta es en grande y, por consiguiente, hay muchos desafíos para adaptarla a los tiempos actuales.

Como ya se dijo, en la próxima versión 2023 la comedia presentará al matrimonio Larraín-Larraín 15 años después, nuevamente como una familia disfuncional y llena de problemas, que serán tratados desde un punto de vista humorístico.

En este sentido Tito (Fernando Larraín) va a ser expuesto como un chofer de Uber que sigue amargado con su vida, mientras que Quena (Javiera Contador) seguirá siendo dueña de casa, aunque más empoderada que antes.

Los cambios más evidentes se verán en los hijos del clan, Titi (Dayana Amigo) y (Nacho Fernando Godoy), quienes entraron de lleno en la adultez, aunque siguen viviendo y dependiendo de sus padres.

El personaje de Godoy habrá heredado el trabajo de su padre en la tienda de zapatos, el cual evidentemente detestará. En este contexto es muy probable que las rabietas y berrinches continúen.

Por último, la Titi ahora será una conocida influencer, que probablemente conserve la voz chillona característica de antaño y tenga los mismos problemas existenciales.

¿Cómo cambiará Casado con Hijos?

Para analizar esto BioBioChile tomó contacto con una de las actrices principales del elenco, Dayana Amigo, quien reveló parte del detrás de cámara en torno al regreso del sitcom, que vuelve luego de 14 años.

En este sentido, la actriz indicó que tiempo atrás no había visto con buenos ojos un retorno de la comedia. No obstante, esto cambió luego de haber estado en varias teleseries de la estación.

“Todos los años se rumoreaba con que iba a volver, teníamos acercamientos. Yo personalmente antes no lo había querido, ni lo había pensado con detención, como una posible vuelta, porque no me imaginaba volver a hacer a la Titi. Lo bueno es que pude hacer otra clase de personajes y creo que ya no tengo ese temor de decir ‘chuta, la Titi nunca me la voy a sacar de encima”, expuso.

“Entonces cuando me lo plantearon esta vez, fue la primera vez que lo pensé y dije que sería algo bonito e interesante para todos. Entonces aquí estamos”, agregó.

En este sentido, Amigo sostuvo que junto al equipo de producción han procurado adaptar esta versión a los tiempos actuales, con la misión de no perder la esencia de hace más de 10 años.

“La serie la terminamos hace mucho tiempo, y bueno los tiempos han cambiado súper rápido, las personas hemos cambiado, el humor ha cambiado mucho, entonces ha sido un trabajo complicado, pero lo hemos tomado con mucha seriedad, en cuanto a saber qué sería hoy entretenido mostrar”, señaló.

“Sabemos que está todo delicado en ese sentido. A nosotros nos parece súper bien que los tiempos estén corriendo a lo que sucede ahora, entonces estamos buscando un equilibrio en cuanto a qué cosas le encontramos el humor, entre lo que decimos y hacemos, porque la idea es que la gente se ría, y también reírnos de nosotros mismos”, añadió.

“Ha sido un trabajo de mesa, llevamos todo noviembre leyendo, arreglando los capítulos, agregándole cositas a cada uno de los personajes, a la historia. La idea es no perder el humor, la chispa, pero también ser súper respetuoso con lo que decimos. Queremos que siga siendo una comedia graciosa, que la gente la vea, que se sientan representados con lo que se dice, los personajes, con la familia que todos quieren”, complementó.

Respecto a su querido personaje, la artista aseguró que debió adaptarse bastante a las tendencias actuales para dar con el tono y la personalidad de una influencer, reconociendo que no conocía aquel mundo.

“El personaje lo he trabajado con gente que es influencer y que también se dedican a llevar a otros rostros famosos en redes sociales. Yo la verdad no tengo manejo en Instagram o Tiktok, nada muy contemporáneo, entonces esta persona me ayuda y da clases de cuáles son los términos que se usan hoy en día, los términos, los post, redes sociales”, expresó.

“He tenido que conocer cosas como aplicaciones, contenido, palabras, cantantes de moda, tiktoker conocidas, influencer que la llevan. Ahí yo hago una mezcla con el personaje, que es alguien que ya tenemos dentro, entonces no es tan difícil hacer la mixtura. En el fondo aprendo y lo llevo a la Titi”, añadió.

Hay que señalar que el último reencuentro que había tenido el elenco había sido durante la cuarentena por el COVID-19, en 2020, situación que fue catalogada como un éxito.

Para la actriz, esto también supuso una oportunidad para analizar un posible retorno a la pantalla chica.

“Nosotros siempre hemos estado en contacto, trabajamos en otros formatos. Yo con Fernando Godoy estamos en Mega, somos actores del canal, por lo tanto hemos trabajado en varias teleseries. El resto nos vemos y siempre hemos sabido de nosotros”, aseveró.

“Con todo lo que pasó en la pandemia, del reencuentro, fue bien bonito e importante porque. La serie tiene ya varios años y la gente la pide, la ven en YouTube, nos pedían que la volviéramos a hacer, había un gran recuerdo de parte de las personas. Es bonito lo que pasa, porque traspasa las generaciones”, añadió-

“En pandemia la gente estaba triste, muy encerrada, había desazón en el ambiente, con miedo por nuestras familias. En ese tiempo la Javiera era la que más cosas con su personaje, la Quena, y siempre nos invitaba a hacer algunos trabajos al resto del elenco. En mi caso particular preferí dejar el personaje guardado unos años, pero en la pandemia conversamos y se nos propuso hacer un live para la gente, la verdad es que fue un regalo para todos”, concluyó.

Hay que señalar que Casado con Hijos actualmente se encuentra en plena etapa de grabación. Se estima que su retorno se concretaría el primer semestre de 2023 con un elenco renovado.