La actriz Paulina Urrutia actualizó el estado de su esposo, Augusto Góngora, durante la mañana de este lunes en el matinal Mucho Gusto.

La intérprete fue invitada al espacio para dar su opinión respecto a un remedio que apunta a ser un método para detener el avance del Alzheimer, apuntando a que todavía está en fase de estudio y que queda mucho por avanzar y lograr evitar o retrasar la enfermedad.

Fue entonces que Karen Doggenweiler quiso saber el estado de Góngora, a lo que Urrutia aseguró que “Augusto está en una etapa donde su enfermedad está muy avanzada”.

“Tuvo una crisis convulsiva compleja, esto es cuando ya el cerebro está siendo afectado en la corteza, que fue lo que más lo deterioró físicamente”, describió, apuntando a que hasta el día de hoy el periodista vive con espasmos.

“Lo que lo calma es la compañía, el abrazo, la caricia, el habla, la escucha”, explicó entonces para así comenzar a describir su día a día con su pareja.

“Él ve otras cosas menos la realidad, (…) pero lo auditivo es impresionante. Las voces de hombre es una cosa… Es maravilloso cómo reacciona”, añadió.

Fue entonces que el periodista José Antonio Neme le preguntó a Urrutia si su pareja sigue reconociéndola pese a su enfermedad.

“Es un reconocimiento bastante especial, porque yo creo que él claramente me siente, siente una diferencia, pero no soy la Pauli, a pesar de que todo el rato yo le digo quién soy, lo beso, lo toco (…) Esa cosa obviamente la siente, pero no es que sea yo”, describió.

En ese aspecto, explicó que “yo tengo una manera única de tocarlo y soy la persona más cercana, tengo el cuidado del Augusto en un 100 por ciento, 24 horas”, pero que ya no puede realizar este trabajo como antes.

“Ya no puedo hacerlo sola, requiero de ayuda”, aseguró, apuntando a que recibe ayuda de una mujer y que gracias a su apoyo “me permite el aire que me permite trabajar”.

Volviendo al tema sobre su relación actual con su esposo, Urrutia apuntó que “es muy importante hablarlo. Las personas creen que la única forma de reconocernos es a través de nuestra historia”.

Asimismo, aseguró que más allá de buscar que la reconociera como “Paulina Urrutia la actriz”, busca que se dé cuenta de que ella es una persona que lo ama y cuida.

“Yo lo sigo mirando a sus ojos. Cuando abre sus ojos, cuando me mira… no sé lo que verá, pero cuando abre los ojos, yo logro ver al mismo ser humano. Augusto no ha dejado de ser Augusto por estar casi postrado”, añadió.

“Cuando se para y por el miedo de no caerse me toma, la sensación es… nada, siento exactamente lo mismo que antes. Nosotros tenemos un registro que no es solamente la cabeza; somos cuerpo, somos emociones”, complementó.

“Yo estoy profundamente agradecida de tener la oportunidad de amar como he amado y haber sido amada por Augusto. Todos los días hay miles de sensaciones que te vuelven a revivir eso, dime que eso no lo vives tú con tu marido todos los días”, comentó la intérprete a Doggenweiler.