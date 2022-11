Durante la noche de este domingo, la influencer Belén Soto conversó con Cecilia Bolocco sobre la violencia intrafamiliar que sufrió su madre, Carolina Infante, por parte de su padre, Aldo Soto.

En conversación con Bolocco, Soto rememoró su infancia, en donde sus padres se separaron debido a las agresiones que sufría Infante. “Mi papá era un hombre abusivo, que estaba obsesionado y quería hacerle el mal a mi mamá”, comentó.

Al respecto, la ex Papi Ricky describió a su progenitor como alguien “controlador; le controlaba desde los kilómetros del auto, el celular, muchas veces peleas, golpes, de todo”.

“El día en que ellos se separan yo lo vi como una solución, un alivio. Fue literalmente arrancarnos de esa casa donde vivíamos. Mi mamá salió con un bolso de ropa, conmigo, con mi hermana y ya”, recordó entonces.

Sin embargo, los problemas continuaron debido a que su padre continuó siendo una amenaza a su familia, llegando incluso a quedarse con su hermana Pascal sin previo aviso, relatando que “un día no la trajo más de vuelta y me quedé sin mi hermana”.

“Por eso yo nunca volví a tener una relación de respeto con él”, confesó, aclarando que solo veía a su padre para poder ver a su hermana.

Belén Soto y la muerte de su padre

Asimismo, la intérprete recordó que Soto falleció en 2011 debido a un cáncer gástrico. “Fue la solución a nuestros problemas”, replicó notablemente emocionada.

“Uno nunca espera que pasen estas cosas en la familia, pero todo es por algo, y esto es algo que tenía que suceder para darle paz a mi mamá. Si hoy vivimos en paz es porque tenía que suceder eso”, confesó.

Minutos después, Bolocco compartió también con Infante, quien también recordó las agresiones que sufrió. “Era agresivo verbalmente. Y me llegó a pegar varias veces. La relación fue empeorando a través de los años”, explicó.

“Yo no me merecía eso, fui una excelente esposa con él, lo apoyé en las buenas y las malas. Dejé de quererlo, entonces la decisión fue mucho más fácil. La última vez que me agredió, me fui a trabajar a hacer El Tiempo, después pasé a Carabineros, y ellos me acompañaron a buscar mis cosas y a buscar a mis hijas. Le entregué mi anillo, le entregué las llaves de la casa y me fui con un bulto de ropa”, relató.

Tras la separación, la conductora de El Tiempo contó que sufrió amenazas sin parar por parte de su expareja, asegurando que “él hizo harto daño, no solo a mí, a las niñitas también. Se vieron afectadas y eso es lo que yo no quería”.

Asimismo, concordó con su hija al hablar de la muerte del hombre. “Él falleció y no quiero contaminarme con esos recuerdos”, cerró.