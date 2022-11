El humorista comentó cómo se han enfrentado a la enfermedad en familia, destacando que la ex Miss Universo invitó a su pareja a participar como coach en su fundación Care, donde realiza charlas a los pacientes y sus familias.

Durante la noche del jueves, el humorista Mauricio Flores transparentó el difícil momento que pasa su esposa tras ser diagnosticada con cáncer de mama, así como también destacó el especial gesto que tuvo la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, con ellos.

Según compartió el intérprete de Melame en Socios de la Parrilla, su esposa Ximena Toledo fue diagnosticada en 2018. Sin embargo, y tras el shock de la noticia, actualmente Toledo tuvo una propuesta por parte de Bolocco para participar en su fundación Care.

“Hace poco recibió una invitación muy hermosa que la tiene muy feliz. Cecilia Bolocco la llamó para que se convierta en coach para la gente que está pasando por la enfermedad, y también para los familiares bajo el espectro de lo que pasó ella”, reveló Mauricio Flores.

Asimismo, aseguró que parte de las funciones de Toledo se tratan de realizar charlas y cooperar tanto con pacientes como con la familia “para poder enfrentar la enfermedad, dentro de lo que vivió ella”.

“Ella está feliz, todo ese tipo de cosas le hacen mejor, le suben su sistema inmune. De verdad, yo creo que todas las cosas tienen un por qué. Yo soy muy positivo, hasta esta adversidad creo que llegó por algo”, comentó emocionado.

“Mi señora me dice: ‘Este cáncer me llegó para encontrar un sentido. Creo que mi misión es que con mi vivencia pueda darle algo a alguien más, para que sepa enfrentar esto’. Siempre de lo malo hay que sacar algo bueno”, reflexionó el ex Morandé con Compañía.

Asimismo, destacó que Toledo también se desempeña como su manager, así como también de Gigi Martin y Patricia Cofré.

Mauricio Flores y el cáncer de su esposa

Flores también recordó en el programa cómo recibieron el diagnóstico de cáncer en la familia, asegurando que para él “fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Es el pilar nuestro, cuando pasó esto se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más”.

“Soy bien mamón en ese sentido, yo no sería nada sin mi señora, porque ella es mi cable a tierra. Si no estuviera ella, quizás dónde estaría yo. Es muy difícil, pero había que sacar fuerzas. Si ella siempre me la dio a mí, tenía que estar a la altura de ella, estar con ella y hacerla reír”, añadió también.

Asimismo, destacó que “estoy orgulloso de ser el 20 por ciento de hombres que no abandona a su mujer debido al cáncer. Yo a mi señora no la voy a dejar nunca, porque no quiero que se me vaya”.