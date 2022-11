Este jueves, el cómico Mauricio Flores confesará en el programa Socios de la Parrilla el difícil momento que vive junto a su esposa, quien fue diagnosticada con cáncer de mamas.

En un adelanto, el humorista aseguró que el diagnóstico llegó años atrás. “Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma”, aseguró en lo rescatado a través de un comunicado.

Respecto a su pareja, Flores aseguró que ella “es el pilar nuestro. Cuando pasó esto, se me pasaron muchos rollos por la cabeza, de no volver a tenerla más”.

Asimismo, el intérprete de Melame recordó una serie de estudios en donde el 80% de los hombres abandona a su pareja cuando se enteran de que sufren de aquella enfermedad.

“Estoy orgulloso de ser del 20% de hombres que no abandona a su mujer debido al cáncer. Yo a mi señora no la voy a dejar nunca, porque no quiero que se me vaya”, apuntó.

Del trabajo a la amistad

En el mismo programa también estará presente la ex Morandé con Compañía Patricia Cofré, quien compartió cómo es su experiencia con Mauricio Flores al estar juntos en el espectáculo itinerante llamado “Súper-héroes sin HD”, donde la actriz interpreta a la “Mujer Maravilla”.

“Trabajar con Mauricio es bien agradable, tenemos un muy buen ambiente. Es como trabajar con la familia”, aseguró la humorista.

Asimismo, ambos cómicos realizarán un sentido homenaje a diferentes cómicos que ya partieron y que compartieron con ambos artistas. A su vez, Cofré criticó la evolución del humor en la actualidad.

Esto, con base en cómo recuerdan las revistas de espectáculos donde trabajaron juntos, así como en los diferentes programas de televisión donde realizaron memorables personajes.

“El humor se está perdiendo y siento que la risa sana el alma y la gente necesita la risa”, reflexionó Jofré. Socios de la Parrilla se emite cada jueves después de Tele13 Central.