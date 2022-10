La señal TV+ confirmó los programas que reemplazarán a Me Late y Me Late Prime, donde Argandoña y Viñuela serán quienes encabecen el horario prime del canal.

Una semana después de que José Miguel Viñuela descartara su regreso a la televisión, el canal TV+ anunció la integración de Viñuela y Raquel Argandoña en un nuevo programa prime, que llegará el 7 de noviembre.

Según confirmó Página 7, Argandoña y Viñuela conducirán el programa de conversación Tal Cual. El espacio se emitirá de lunes a viernes a las 22:00 horas y contará con diferentes invitados.

“Cuando yo entré a Zona de Estrellas había una farándula más familiar. Después fue cambiando ese contenido y yo ahí preferí dar un paso al lado, porque no me siento cómoda con una farándula más dura, sentía que no era un aporte”, aseguró Argandoña a El Mercurio.

En su entrevista, aseguró estar feliz por trabajar codo a codo con Viñuela, describiéndolo como “muy talentoso”.

Asimismo, respecto a los rumores de su salida de Zona Latina sin una despedida en pantalla, aseguró que se vio obligada a tomar una licencia médica poco antes de su salida porque “hubo exámenes que no me salieron bien”.

Esto, en referencia a la obstrucción intestinal que sufrió el año pasado.

Los cambios en TV+

Asimismo, también se confirmó el estreno de Sígueme y Te Sigo, producción que se emitirá de lunes a viernes a las 16:00 horas donde “prometen remecer la farándula en Chile con un panel llamativo”.

El programa será animado por Francisco Kaminski, quien estará acompañado por Titi García-Huidobro, Andrés Baile y Nataly Chilet.

De igual forma, anunciaron una serie de cambios de horario. Por ejemplo, Más Vivi que nunca, se emitirá en pantalla bajo la clásica conducción de Vivi Kreutzberger.

Una polémica llegada

Los rumores en torno al regreso de Viñuela a la televisión se dieron a conocer desde el polémico fin de Me Late, donde aseguraron que conduciría el reemplazo del espacio. Entonces, el animador de televisión desmintió todo en sus redes sociales.

“No voy a hacer un matinal con Raquel Argandoña. No sé de dónde sacaron eso, porque es falso: No voy a hacer Me Late, ni voy a ser panelista de Me Late”, dijo entonces.

“Jamás en mi vida me he cagado a nadie, al contrario, me cagaron, ustedes lo saben; me cagaron con plata y en otros rubros, y me la he tenido que comer solito. Además, he sido cesado dos veces de mis funciones en televisión, por lo que no puedo empatizar más con la gente de Me Late”, continuó.

“Respecto a la Raquel Argandoña, me cae la raja, he hecho programas con ella, podríamos ser una dupla entretenida, pero no en Me Late, no en un matinal, no nada”, aseveró entonces José Miguel Viñuela.