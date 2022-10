El animador de televisión Mario Kreutzberger, también conocido como Don Francisco, recordó las veces en las que, sin darse cuenta, acabó ignorando a diferentes estrellas internacionales donde figuran Luis Miguel, su amiga Gloria Estefan e incluso la reina del pop, Madonna.

El incónico presentador de televisión fue el nuevo invitado del programa Socios de la Parrilla, junto a Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y, el también invitado, Stefan Kramer.

Así, el grupo se encontraba participando de la categoría “Se dice de mí”, cuando Saavedra leyó: “Don francisco le ha hecho la desconocida a Madonna, Luis Miguel y Gloria Estefan”.

“Es verdad, ¿cómo supiste eso?”, le respondió Kreutzberger, desatando la reacción de todos los presentes. Entonces, decidió contar qué ocurrió con cada uno de ellos.

“Yo conocía a Madonna con unos pechos así puntudos”, comenzó diciendo al recordar su anécdota con la superestrella, apuntando que solo conocía su faceta para los espectáculos.

“Pero vi a una señora que estaba acostada en el pasto que me habla en inglés. Me dice ‘hi Don Francisco, mi marido is from Cuba’”, relató el animador, haciendo un guiño a la relación que tuvo la artista con el padre de su primera hija, Carlos León.

“Yo le dije: ‘Ah, mucho gusto’. Y viene la Lili Estefan, la sobrina de Gloria Estefan que trabajaba conmigo, y me dice: ‘Marito, ¡esa es Madonna!’. No tenía idea que era Madonna. Es muy bajita”, comentó.

De todas formas, al recordar al Sol de México el ex Sábado Gigante relató que todo ocurrió en un restaurante español.

“Había un gallo que me saludó afectuosamente, estaba ahí con una niña; yo también lo saludé, pero re poco”, reconoció, para luego apuntar que, al igual que la otra vez, un tercero le hizo ver la situación.

“Cuando me fui, el dueño me dijo ‘oye, no le diste pelota a Luis Miguel’. ‘¿Cuál Luis Miguel?’, respondí… Y yo que había presentado a Luis Miguel tantas veces…”, se lamentó.

De acuerdo a Kreutzberger, aquel suceso ocurrió hace 20 años aproximadamente. “Después le mandé unos vinos, pero no me dio pelota”, mencionó.

Sin embargo, el momento que más le pesa ocurrió con su amiga, la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, apuntando incluso que con ella “fue peor”.

“Con la Gloria Estefan teníamos mucha relación personal. Yo tengo un defecto: que a veces entro saludando, pero no veo a nadie, porque estoy en otra galaxia. Y pasó eso”, contó.

“Ella se sintió muy ofendida, durante muchos años no me habló”, reveló entonces. Sin embargo, de acuerdo al animador, “después me tuve que disculpar y ya me reconquisté con ella”.