La ex Miss Universo estrenará este domingo Todo Por Ti en Canal 13. Ahí, Cecilia Bolocco hablará con diferentes famosos que le rendirán honor a sus madres.

Este domingo, la influencer y empresaria Cecilia Bolocco volverá a la televisión a Canal 13, donde conducirá Todo Por Ti, espacio donde un famoso rendirá homenaje a su madre, o bien, a la figura que representó aquel rol en su vida.

En conversación con BioBioChile, Bolocco asegura que ve su regreso a la televisión “como algo muy bello”. Más allá de su regreso a la pantalla chica, la ex Miss Universo destaca el mismo espacio de conversación y el contenido de la nueva apuesta del horario prime.

“Aquí volvemos a lo esencial del ser humano, que son las familias y el poder conversar a corazón abierto, y eso me motiva mucho”, comenta, asegurando además que “el canal ha sido como mi segunda casa toda mi vida, donde he vivido grandes momentos de mi carrera”.

Sobre sus invitados, Bolocco no transparenta a profundidad quienes serán, aunque confiesa que “nos hemos encontrado con que todos nos han impactado. A mí se me han caído las lágrimas en todos los capítulos que hemos grabado”.

“Todos los invitados me han sorprendido, porque he descubierto la parte más bondadosa, inocente y pura de cada uno de ellos. Lo que pasa es algo muy poco habitual, porque están junto a sus madres y se abren como nunca”, explica.

“Creo que lo más complejo para realizar este programa ha sido encontrar el tiempo para poder hacerlo con la calma que a mí me gusta, porque estoy con muchas cosas. Pero me ha llenado el corazón y ha valido la pena”, reconoce.

Sobre la presencia de su hijo Máximo Menem en el espacio, Bolocco también asegura que existen posibilidades de verla compartiendo con su hijo.

“Él me enseñó a ser madre, y de alguna manera es protagonista porque está dentro de mí y cada vez que le pregunto a una mamá, estoy pensando desde mi perspectiva como madre”, dice.

Cecilia Bolocco y sus deseos en televisión tras Todo por Ti

Al ser consultada sobre sus deseos por tener más espacios de entretenimiento o conversación a futuro, Bolocco comenta que hoy en día la televisión no es una necesidad en su vida.

“Ya no necesito hacerlo y como no tengo tiempo, prefiero enfocarme en hacer las cosas que quiero, que me entusiasman más. Tendría que analizar muchas cosas para hacer otro programa”, confiesa.

De todas formas, admite que existe un espacio en el que le habría gustado regresar: “He hecho muchas cosas en televisión. De todos mis trabajos en la pantalla, solo me habría gustado volver a hacer el Festival de Viña”, reconoce.

Su decisión se debe a un tema meramente de tiempo, “porque eran solo seis días y es algo internacional que sirve como una preciosa ventana de Chile al mundo, por lo que era un regalo trabajar en eso”, cierra.

Todo por Ti se estrenará este domingo 23 después de Tele13 central en Canal 13. Hasta el momento, se sabe que Bolocco conversará conBenjamín Vicuña, José Miguel Viñuela, Catalina Guerra, Gala Caldirola y más.