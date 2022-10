Fue durante el segundo capítulo del programa Juego Textual de Canal 13, que Pamela Díaz se abrió sobre como enfrentó su primer embarazo a los 18 años. Allí contó que había considerado la posibilidad de abortar.

“En un momento yo tenía ganas de abortar y no tenía cómo decírselo a mi papá porque me daba miedo. Porque yo quería ser modelo, quería ser animadora, me quería ir para afuera. Quería hacer miles de cosas y no quería quedar embarazada”, reveló.

Así mismo había comentado esa opción con una amiga cercana. “Cuando quedé embarazada -yo me acuerdo que se lo conté a una amiga- y le dije ‘oye yo tengo que abortar, yo no puedo tener la guagua. Te lo juro por dios que me cago (sic) mi vida, porque yo quiero trabajar, quiero hacer esto"”, dijo la modelo.

La Fiera además enfatizó en que, en ese entonces, quería priorizar su carrera, que estaba comenzando y que además no había medios simples para conseguir, por ejemplo, un anticonceptivo del día después. “Hoy en día vas a la farmacia y no hay problema”, señaló.

Pamela Díaz decidió ser mamá

Finalmente, Díaz decidió continuar el embarazo, que hoy corresponde a su hija mayor “Trini”.”Todo esto yo se lo conté obviamente a la Trini”, reveló. “Y al momento que estoy criando hoy día y como está la situación hoy día de que yo mantengo a mis hijos sola, a los 3 como cualquier mamá que me está viendo, no soy un ejemplo”, recalca.

La modelo además señala que si no tuviera el apoyo y los recursos su maternidad no sería como lo es hoy. “Yo veo a las mamás que tienen que tener doble trabajo y los cabros te contestan como las pelotas y tu estás enojada, no tienes una vida con otra pareja porque tienes que estar con los cabros chicos, todo ese mundo yo digo no”, reconoció.

“Yo digo ‘por qué no le hice caso a mi mami en ese tiempo que me dijo’. A mis hijos los amo, los adoro. Me llevo la raja (sic) con mis hijos, son lo mejor que me ha pasado y todo, pero en general vivo por ellos, si no, yo no estaría aquí con ustedes, estaría abanicándome”, aseguró.