Foto de Carolina Fadic con Francisco Reyes apareció en "La Ley de Baltazar": modificaron su rostro

A semanas que se cumplan 20 años de su sorpresivo fallecimiento, una fotografía de la actriz Carolina Fadic apareció en el último capítulo de la teleserie “La Ley de Baltazar”.

La escena ocurre cuando Cristina (Francisca Imboden) lee el diario de vida de Paula (Javiera Hernández). “Conversé con Margarita (Amparo Noguera) para preguntarle si a ella le molestaría que yo salga con Baltazar (Francisco Reyes), y me dijo que no”, narra a sí misma.

“Todavía no le he dicho nada a mis papás, y no sé qué van a opinar que esté saliendo con el que era el pololo de toda la vida de mi hermana”, continúa antes de dar vuelta la página del diario y toparse con una antigua fotografía de Baltazar y Paula.

La postal, en realidad, se trata de una imagen de los días de “Rompecorazón”, la recordada teleserie de TVN que Francisco Reyes y Carolina Fadic protagonizaron en 1994. Aquel fue el debut de la actriz en las teleseries del canal público.

Para efectos de la historia, la fotografía original fue modificada para hacer encajar el rostro de Javiera Hernández en el encuadre. El detalle, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales.

Tras el debut de “Rompecorazón”, Fadic inició una brillante carrera en teleseries de TVN que se extendió con “Estúpido Cupido” (1995), “Oro verde” (1997) y “Iorana” (1998). Luego vinieron “Algo está cambiando” en Mega y “Sabor a ti” y “Piel Canela” en Canal 13.

La madrugada del 9 de octubre, Fadic sufrió un accidente vascular encefálico a la edad de 28 años. Tres días después de su hospitalización, la actriz falleció el 12 de octubre de 2002 causando impacto en la industria televisiva de entonces.

Revisa a continuación parte de la escena de “La Ley de Baltazar”: