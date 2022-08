La noche de este lunes El Discípulo del Chef tuvo un nuevo episodio donde los equipos se batieron en un duelo de cocina para poder tener al primer nominado a eliminación de la semana. Sin embargo, no estuvo exento de polémicas luego de que Max Cabezón viviera un tenso encuentro con Camila Ruiz.

Todo empezó cuando quien ganó la cuarta temporada de MasterChef le preguntó a su compañera Miel Blanca sobre su top 3 de “los más minos” del espacio. Así, Blanca afirmó que si bien la lista la lideraba Cabezón, le seguía Carlos Díaz y Víctor Díaz.

En eso, diferentes participantes comenzaron a bromear con el top y dar sus propias opiniones, donde, entre todos, Daniela Castro también mostró su preferencia por el actor y Gala Cardirola elogió a Yann Yvin. A su vez, Carlos Díaz celebró con su ‘nominación’.

Fue así que poco después, Ruiz se acercó a Cabezón para revelarle su triunfo en la lista de Miel Blanca. “Oye, tengo una cosa que contarte”, comenzó diciendo mientras abrazaba al cocinero por el hombro.

“Estamos haciendo el ranking de los más minos de El Discípulo del Chef, le pregunté a Miel y dijo que estabas en el número uno. ¿Qué se siente?”, apuntó sonriente Camila Ruiz.

Sin embargo, Cabezón no muestra ninguna expresión al respecto. “Me siento bien, me parece bien”, aseguró para voltearse a Ruiz. “Pero es muy superficial. Como que es un ranking superficial… ¿Qué me entrega, que me da?”, le mencionó serio.

Así, Max Cabezón le menciona con molestia que “me gustaría que me hubieras dicho: ‘Max, hicimos un ranking de la persona más clever, creativa o inteligente’. Pero que me vengas a decir algo tan superficial como ‘el más mino’, me chupa un huevo, de verdad”.

En eso, Ruiz pone un gesto de sorpresa y disgusto por lo que, sin emitir palabra alguna, se retira del lugar. “¡Qué superficial esto! ¿En qué año estamos? ¿En el 2001, (somos) Protagonistas de la Fama?”, cuestionó al aire Cabezón en eso.

En el confesionario, Ruiz aseguró que no le pareció la reacción del miembro del equipo verde. “Me hizo sentir mal, nosotros lo estábamos pasando bien, chacoteando. ¿Cómo tan grave?”, apuntó.