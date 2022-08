La noche de este miércoles, El Discípulo del Chef varió de las polémicas dentro de sus equipos para acabar con acusaciones cruzadas alrededor de los tres teams que se baten a duelo día a día.

Todo inició cuando el actor Carlos Díaz, del grupo rojo, llamó la atención antes de comenzar a preparar los alimentos, apuntando al equipo azul por tener una olla en su estación.

“Yo quiero saber si están las ollas prendidas, porque supuestamente todavía no empezamos”, lanzó, a lo que Camila Ruiz le responde de inmediato.

“No. No hay ninguna olla prendida”, asegura, a lo que Díaz reafirma su postura, asegurando que “veo ollas encima de las encimeras y de acá no alcanzo a ver si están prendidas”.

Así, ante la indirecta, Miel Blanca se sumó a Ruiz, invitando al actor a “hacer un tour por la cocina”.

“No, no, confío. Confío en mis compañeros”, añadió.

“Yo veo que están las ollas listas ahí, justo. Entonces yo me pregunto: ¿Esas ollas ya están con agua, con aceite o lo que sea, prendidas para empezar a trabajar?”, cuestionó el intérprete en el confesionario.

Fue en ese momento que Ennio Carota, a cargo del equipo verde, interrumpió la discusión entre ambos para apuntar que “ellos (rojo) tienen la máquina de vacío ahí”.

“Oye, un mea culpa ahí”, comenta molesta Miel, a lo que, cuando enfocan al grupo de Carolina Bazán, se ve vapor surgir.

“Pero qué barzudo (sic.). Yo amo a Carlos, pero la media perso, si estos cabros desde antes tenían su ollita ahí”, afirmó la concursante a la cámara.

Fue en eso que el equipo verde incluso apunta a un hervidor que ya está terminando su ciclo. “El equipo rojo, más que peleador, creo que quieren ver la paja en el ojo de la gente. Pero nosotros no caemos en ese juego”, apuntó Ignacio Román en el confesionario.

Una nueva acusación en El Discípulo del Chef

Sin embargo, los reclamos no pararon al empezar a cocinar. Esto debido a que Karen Bejarano tomó la palabra en medio de las preparaciones para afirmar que el equipo verde contaba con material extra.

“Una compañera me dijo que allá al frente habían traído cosas de repostería como oro para pintar. Imagínate, traen hasta oro”, aseguró.

“¿Están diciendo que hacemos trampa?”, respondió incrédula Nicole Ángel. En eso, las cámaras le preguntan a diferentes miembros del equipo de Ennio Carota, quienes desmienten haber hecho jugado sucio.

“La verdad es que yo hablé con producción para tener una despensa con cosas como colorantes, mini espátulas para templar chocolates o traer un mi mármol para que si en algún momento debamos usar chocolate, podamos ocuparlo”, aseveró Ángel.

“No son ingredientes. Son herramientas que estarán en la cocina para que cualquier persona las pueda ocupar, no solo yo. Están disponibles para todo uso”, complementó después.

Consultada sobre la acusación de hacer trampa, Ángel afirmó que no había reacción al respecto “porque no somos tramposos. Siempre lo hicimos con la mayor claridad al hablar con nuestro chef y si él lo autoriza, no veo la trampa”.

“Cero ataque en contra de ella, solo queríamos saber si podríamos llevar nuestras cosas que sería lo lógico. La culpa de todo esto la tiene Ennio, porque le dijo que las trajera no más”, apuntó por su parte Bejarano.