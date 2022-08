La chef y la aspirante vivieron un episodio lleno de encuentros y discusiones que acabó con Pierola llorando y asegurando que "o me cambian de equipo o me voy" del espacio.

Un tenso episodio se vivió la noche de este martes en El Discípulo del Chef luego de una serie de encuentros entre Carolina ‘China’ Bazán y Marisol Pierola, los que incluso acabaron con la aspirante pidiendo su renuncia.

Todo inició en la primera competencia, cuando cada equipo debió preparar un menú que tuviera centolla, carne de wagyu y chocolate. Entonces, en medio de la preparación, Bazán preguntó a Miel Blanca y a Pierola si se había logrado caramelizar la carne que debían preparar, a lo que ambas muestran cómo va la preparación.

“No, no está caramelizado eso”, afirmó la ganadora de la primera temporada del programa culinario, quien ofreció seguir preparando la carne hasta lograr la textura esperada.

“Les dije que lo cortaran chiquitito, ya no se va a caramelizar”, afirmó molesta Bazán, para luego enfocar su atención a Pierola.

“¿Qué estás haciendo, Marisol?”, preguntó la chef molesta, quien aseguró que se encontraba sacando la carne de la estación.

“Déjalo, no lo toques. Ya no se va a caramelizar la carne”, exclamó, a lo que tanto Miel como Marisol comienzan a mencionar quien fue la culpable del error.

Entonces, en el confesionario, Pierola aseguró que no tuvo todas las instrucciones debido a que no contaba con un lápiz para tomar apuntes, asegurando que “me confié en Miel”.

En eso, la aspirante volvió a acercarse a Bazán buscando una solución a la preparación, a lo que, aún molesta, solo reacciona a decir que ya no se podía hacer nada al respecto.

“Perdieron la oportunidad de darle sabor a esa salsa. Ya no existe. Me da lo mismo quién lo hizo (la carne), fue el equipo”, aseguró. Poco después, la cocinera afirmó a la cámara que el motivo de su molestia era que “no me escucharon, llegaron y se pusieron a hacerlo solas”.

En medio del repaso de lo que ocurrió en el momento, Bazán, ríe en carcajadas, aun ofuscada. “Soy China, ¡pero no hablo chino!”, exclamó al equipo.

Poco después, llegó la hora de la presentación del menú del equipo azul, a lo que Pierola afirmó que la preparación del plato de fondo fue una “buena experiencia”, a su vez que Bazán la describió como “Contreras”, provocando la risa del grupo y haciendo referencia a su desobediencia.

La tensión tras la derrota

Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar luego de que los jueces criticaran la preparación de la carne en discordia y aún más cuando el grupo quedó en tercer lugar.

Fue entonces que al consultar la sensación de la derrota a Marisol, esta afirmó estar nerviosa, porque “presiento que me van a elegir la nominada de la chef”, argumentando que “me han retado mucho”.

“Es que Marisol quizá debiera estar aquí arriba. Porque en cada error ella dijo que debía hacerse diferente. Entonces, como me está corrigiendo todo el tiempo”, respondió Bazán a sus dichos.

“Pucha, igual a mí me molesta, porque cada vez que hay algo que no está muy bien, ‘es que yo lo hubiera hecho de otra manera’, ‘ella dijo que lo hicieran así’ y me molestó mucho su comentario”, aseguró Bazán en el confesionario.

Así, a la espera de una decisión, Marisol se aparta el grupo y rompe en llanto, siendo consolada por sus compañeras hasta que da el momento de que Bazán revelara a su persona nominada.

“Hay que saber escuchar. Si hay algo que no saben, se acercan, porque para eso estoy yo, para que no improvisen mucho. Como bien lo dijo Marisol, en esta oportunidad, ella es mi nominada (…) Quiero que lo tomes como un aprendizaje, para que me escuches. Tienes que frenar un poquitito y aprender a escuchar”, aseveró.

El encuentro final entre “China” Bazán y Marisol Pierola

Ante la noticia, Marisol, aun en lágrimas, afirmó que “voy a la pelea con todo. Si me voy, me iré feliz”. En eso, la chef destacó que su decisión no era personal y que esperaba que su nominación no se volviera a repetir.

“Pero qué mentira más grande”, se le escucha decir a Pierola, pasando de la pena a la rabia. “Qué mentira más grande, Dios Mío. Cómo puede haber gente tan cínica”, repite, tomando sus cosas y caminando fuera del set.

“Quizá no le cayó bien mi comentario, pero a mí no me cayó bien el comentario de ella”, añadió Bazán a la cámara.

“Yo renuncio, lo digo altiro. Ella me hizo mierda en televisión. Yo renuncio, no quiero estar más”, dice Pierola a la producción del equipo.

“Lo que dijo la chef hoy día me dejó mal. Al extremo que quiero renunciar. Quiero irme del programa”, aseguró la aspirante en el confesionario.

Mientras Pierola charla con producción, Bazán continúa hablando con el equipo azul, asegurando que la concursante “es porfiada, no me pregunta nada y no podís’ pretender que (la comida) salga bien así”.

“La verdad es que no quiero que nadie se vaya. Es una lata la situación, pero quiero que todos los que estén acá, quieran estar acá y no estén obligados. Si ella no quiere estar, pucha, ahí está la puerta”, cerró Bazán.

“Yo a ella no me voy a acercar, yo no voy a tener feeling con ella con lo que hizo hoy. O me cambian de equipo o me voy”, cerró por su parte Pierola.

De todas formas, en el avance del próximo capítulo, Marisol Pierola se ve formando parte del equipo de ‘China’ Bazán.