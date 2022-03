Esta semana inició el juicio contra el cineasta Nicolás López por los presuntos delitos de violación y abuso sexual reiterado contra cinco víctimas. Es por esto que durante la mañana del miércoles el matinal Mucho Gusto habló con el periodista de investigación Rodrigo Fluxá y Fernanda, una actriz que conoció a Nicolás López durante la grabación de la película Hazlo como hombre.

“Mi hijo actuó en la película”, contó sobre cómo conoció al cineasta, asegurando que “a medida eran las grabaciones, Nicolás se acerca, empezamos a tener una relación de amistad, empezamos a salir y fui a su casa”.

La relación siempre fue amistosa e incluso fraterna, de acuerdo a Fernanda. Sin embargo, contó que vivió un incómodo momento con López tiempo después.

Todo ocurrió en la fiesta que celebrara el fin del rodaje de la película, donde además del elenco, llegaron amigos y conocidos del director.

“En esta fiesta había un segundo piso que no era parte del evento. Era un espacio muy privado, y en un momento Nicolás me invita para que subamos”, narró la joven.

Fue entonces que Fernanda aseguró que el director “me hace una propuesta que no fue muy decente”. “Ahí, yo lo paré en seco”, apuntó.

Consultada sobre aquella propuesta, la actriz dudo en dar su relato. “No sé si se puede decir en este horario, pero fue una propuesta sexual directamente”, mencionó.

“Yo le dije que no, que no se pasara rollos, que éramos amigos y ahí yo me voy, lo dejo solo y bajo”, contó.

Sin embargo, minutos más tarde, la actriz aseguró que vio cómo López habría bajado y luego subido con contra intérprete.

“Vi subir a una niña, pasó un buen rato, unos treinta minutos, y la veo bajar muy incómoda. Como la había conocido momentos antes y habíamos compartido, quise acercarme para saber cómo estaba, porque justamente a mí me había pasado algo incómodo en el segundo piso, y ahí fue cuando ella me dice que está todo bien pero que se iba a ir”, narró.

Sin embargo, todo habría tenido sentido para Fernanda un tiempo después, cuando, afirma, se dio cuenta de que “esta niña es una de las denunciantes del caso”.

La atmósfera en torno a Nicolás López

De acuerdo a la actriz, las amistades de López habrían hecho mofas constantes sobre “ciertas reuniones en la noche con actrices que iban saliendo recién de la escuela”.

Fernanda aseguró que las bromas y chistes en torno a los castings de López eran un tema cotidiano, ya que “se hacían de noche y que luego pasaban a otras cosas”.

Además, la actriz aseguró que la relación amistosa con López acabó abruptamente poco después de que saliera el reportaje de la revista Sábado con las denuncias.

“Él me escribió enviándome capturas de mensajes de Whatsapp para probar su postura. Después me ofrece hacer visible mi caso”, comenta, debido a que en su amistad le confesó a López que había sufrido abuso sexual en su infancia. “Él quería quedar como víctima”, acusó.