Un emotivo momento recordó José Luis Rodríguez en el programa De tú a tú, conducido por Martín Cárcamo. El cantante venezolano recordó junto a su esposa el complicado momento que vivieron cuando sufrió fibrosis pulmonar, que lo llevó a recibir un doble trasplante de corazón, así como el apoyo que “El Puma” recibió de Don Francisco en aquella época.

“Yo perdí poco más de un año buscando alternativas en diferentes países, pero no habían. Hasta ahora no existen alternativas para tratar la fibrosis muscular, la única solución es un trasplante”, comenzó explicando la voz de Dueño de nada.

Dicha enfermedad lo dejó dependiente de un tanque de oxígeno, al nivel de que necesitó 20 litros sólo para poder tomar un baño. Dicha forma de vivir, donde estaba frágil y necesitaba constantemente ayuda médica, aseguró que lo acabó condicionando hasta sentirse “como un niño de dos años”.

Un mensaje de Mario Kreutzberger

A raíz de la conversación, Martín Cárcamo quiso compartir al matrimonio un video de Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, quien también dedicó unas palabras sobre aquel difícil momento.

“Esta historia con José Luis Rodríguez es del momento en el que él está con muy malas condiciones físicas, le quedaba muy poco tiempo si es que conseguía el trasplante”, comenzó diciendo el conductor de televisión.

“Yo he tenido una relación personal con él, lo considero un gran artista, y pienso que necesito tener, de alguna manera, testimonio de este momento, por lo que le hago una entrevista. Ahí es donde él cuenta que si no consigue un trasplante… su vida depende absolutamente de eso”, narró Kreutzberger.

De todas formas, aunque la entrevista estaba pauteada para una fecha específica, el rostro de la Teletón tomó su propia decisión: guardar el material hasta que “El Puma” mejore. “Yo digo: ‘este programa no tenemos que hacerlo porque tengo la esperanza, la sensación, de que va a conseguir el trasplante y se va a recuperar"”, recordó.

“Y así fue”, añadió momentos después, asegurando que “ustedes lo ven hoy como un caso mundial, porque es el único hombre que conozco que canta con dos pulmones ajenos, igual que como cantaba con sus propios pulmones”.

“El canto no tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con el espíritu de la persona y mucho más que los pulmones”, cerró.

El apoyo de Don Francisco para “El Puma”

Tras ver el video, Rodríguez no evitó emocionarse, destacando cómo el comunicador estuvo presente en gran parte de su enfermedad.

“Mario tuvo fe en que yo podía estar del lado de acá. Y esperó. Aquí hicimos el programa antes de la operación, pero la gente de producción le decía ‘suelta el programa’ y él decía ‘no, ese gallo lo va a pasar’. Entonces esperó, vino el trasplante, pasó el tiempo, y después hizo el programa”, rememoró el músico.

Tras ello, “El Puma” confesó que Don Francisco fue “la persona que más me visitó después de la operación”.

“Me traía palabras de aliento, me decía que tenía que hacer esto y esto, que ‘tú eres un caso único’. Antes de la operación también me visitaba, pero fue el que más me visitó. Vino (Ricardo) Montaner un par de veces, pero Mario a veces venía sin avisar, él tocaba, entraba y conversábamos”, rememoró la voz de Culpable Soy Yo.

“Mario, gracias, eres un hermano para mí. Ojalá yo lo sea para ti”, cerró el cantante para luego revelar un duro momento que vivió la esposa del conductor de televisión. “A Temmy (Muchnick): lamento mucho su caída. Espero que se recupere pronto”

“Ella ya está saliendo adelante”, respondió brevemente Martín Cárcamo.