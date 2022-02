Una angustiante situación vive por estos días la periodista chilena Chris McMillan, luego de revelar el difícil momento que atraviesan sus familiares y amigos en Ucrania.

Desde hace varios años, la comunicadora vive junto a su marido ucraniano y sus hijos en el país de Europa del este, que enfrenta una violenta invasión de Rusia.

Actualmente McMillan se encuentra de vacaciones en Chile y en conversión con el matinal Tu Día, de canal 13, la periodista contó el difícil panorama que experimentan sus cercanos en plena zona de conflicto.

La chilena relató: “(Estoy) en contacto con nuestros amigos y familias, fue una noche muy angustiante, las bombas que sentían en cada instante”.

Y agrego que “las indicaciones de las autoridades era que se alejaran de los ventanales. Durmieron en habitaciones centrales, haciendo turnos vestidos, muy abrigados”.

La invasión rusa ha escalado a tal punto, que los ciudadanos de Ucrania han comenzado a cruzar las fronteras de países fronterizos como Polonia y Rumania, con el fin de encontrar refugio. Sin embargo, hay un gran numero de civiles que aún permanecen en las zonas de combate.

“Kiev ayer (jueves) tuvo toque de queda, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, entonces la situación era no salir de la casa, el lugar más seguro era la casa y también el Metro, eso dijeron las autoridades”, mencionó McMillan.

“Ciertas estaciones son verdaderos búnkeres, que incluso tienen la opción de cerrar puertas, bloquear para que no entre ninguna onda radioactiva, ni ningún impacto”, señaló.

Debido a la distancia a la que se encuentra con parte de su familia, la periodista expresó: “doy gracias a Dios que estoy con mis hijos acá, porque cómo los mantienes a salvo dentro de su inocencia, que no entienden que esto no es un juego o también darles la calma de que no entren en un pánico más profundo”.

Por otra parte, la comunicadora también explicó las medidas que sus amistades han adoptado tras el ataque armado del ejercito ruso y el desolador escenario en el que se encuentran.

“Las amistades allá prefirieron quedarse en sus casas, por nada del mundo estar en las calles. Una gran amiga me decía: ‘Estamos entre oscuridad y fuego, y lo peor es que no vemos ninguna luz para mañana’”, expresó.

Cabe mencionar que en las últimas horas, el presidente de ruso, Vladímir Putin, hizo un llamado al ejercito ucraniano a tomar el poder por la fuerza y derrocar al presidente Zelenski, para iniciar una negociación y poner fin el conflicto armado.