El chef Ennio Carota se aburrió de los cantos de Karen Bejarano en las cocinas de El Discípulo del Chef, llegando incluso a amenazar con sacar a parte de la producción del set de grabación.

El grupo se encontraba preparando una pasta cuando Camilo Huerta, participante con la temida polera negra, le dijo a Bejarano que le extrañaba su silencio. “No has cantado nada, no sé si es un indicio bueno o malo que no estés cantando”, dijo el exchico Yingo.

“¿Estarás nerviosa, estarás ansiosa?” le preguntó Huerta mientras Carota comenzó a llamar a Karen en medio de su conversación.

“Karina…”, la llamó el chef, a lo que Bejarano quiso saber por qué tenía aquel apodo. “Es que eres muy Karina. ¿Sabes lo que es Karina?”, le preguntó Carota.

“Que tengo cara de harina… integral, por las pecas”, respondió ella. El cocinero, haciendo caso omiso a su broma, ordenó a ambos participantes a volver a la cocina.

“Voy a cantar… voy a buscar cartas y vuelvo”, añadió la voz de “Dime”.

“Suficiente”, dijo Carota a Bejarano, quien lo ignora. “Vuelve a trabajar”, le pidió el mandamás de la cocina, sin tener éxito.

En eso, la cantante vuelve a acercarse a Huerta, dispuesta a entonar “Te Amo” de Franco de Vita. Mientras canta, se ve al chef atrás, alzando los brazos de frustración.

En eso Carota, harto, lanza una servilleta a la artista. “¡Anda a trabajar!”, le gritó.

“La que siempre me preocupa y me deja con los pelos de punta y me deja así hasta el último es Karen. La quiero, la amo, pero me hace sufrir demasiado”, comentó Carola sobre la situación.

El regaño de Ennio Carota al equipo del programa

Poco después, el equipo de El Discípulo del Chef le consultó a Carota cómo veía a Karen Bejarano, a lo que él se limitó a responder “en la suya”.

“Oye, pero yo creo que le falta cantar a la Karen un poquito”, le dice una voz tras la cámara.

“No, es que hoy está concentrada”, aseguró Carota, a lo que la voz pide que “cante un poquito”.

“No, no, no venga a poner cizaña acá porque sino, la corto al tiro y se va”, le responde el chef, que sin darse cuenta tiene a Bejarano atrás suyo.

Aprovechando la situación, Bejarano comienza a cantar “Rata de Dos Patas” de Plaquita la del Barrio, con la intención de molestarlo.