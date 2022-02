Una investigación de La Tercera confirmó a través de escuchas telefónicas que Marco Antonio Lopez -también conocido como Parived– esposo de la conductora Tonka Tomicic, tenía vínculos con contrabandistas de joyas y prestamistas/strong>.

La noticia llega luego de que una serie de fotografías comprobarán también su conexión con Harold Vilches, “El Rey del Oro”, un conocido contrabandista de especies de lujo que se encuentra condenado por sus delitos.

Los vínculos de Parived con los prestamistas

El Gurú Espiritual también implicó a su esposa en el caso, la ex modelo, ya que utilizaba su talonario de cheques para comprar las joyas.

Pero, al parecer, esto no era suficiente ya que en una de las escuchas interceptadas por la PDI, se oye a Lopez decirle a Domingo Jalil -un prestamista del rubro- “tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos”.

Parived, asegura la investigación del medio, se encargaba de comprar y luego vender los relojes de lujo, los cuales eran sustraídos por bandas delictivas en el extranjero.

En una de las escuchas telefónicas consta que “mientras Domingo [Jalil] efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: “Aquí está el Parived (…), compró dos choreos (sic) hoy día”, versa el informe entregado a la fiscalía.

Sin embargo el Gurú no tenía mucho talento comercial, esto ya que en otra conversación, esta vez con Daniel Goñi -conocido joyero-, este le pregunta por su situación económica a lo que Parived contesta: “No hay caja, no hay plata y hay que repactar todo”, le asegura.

Sobre esto el informe asegura que el esposo de Tonka : “estaba esperando ingresos, ya que debido al mal negocio que tuvo con Cristián de la Fuente tuvo que utilizar dinero que aún no le han depositado”.

Las deudas de Lopez afectan a la animadora y esto queda de manifiesto cuando en una conversación entre él y Goñi, este le dice “hay un tipo muy desagradable que llamó a mi señora, que tenía tres cheques protestados de ella … la Tonka se puso muy nerviosa”.

El gurú se puso en contacto con quienes llamaban a la animadora y se comprometió a pagarles los 6 cheques por 21 millones de pesos -cerca de 130 millones de pesos- que les debía.

Otros delitos

Según la investigación del medio nacional Marco Antonio López no sólo se dedicaba a la compra y venta de relojes robados sino que además utilizaba las ventas para lavar dinero, así consta en la investigación de la Policía de Investigaciones.

Es en una conversación entre Claudio Galvez y un sujeto de nombre Luis que este último señala que Parived siempre le ha dicho que con esos relojes él hace enjuagues, añadiendo que es un negocio que está haciendo todo el mundo, pero que hay que cumplir con los pagos.

Actualmente el esposo de Tonka Tomicic es investigado por la Fiscalía por los delitos de compra y venta de especies robadas además de lavado de dinero.