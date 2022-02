La periodista Mirna Schindler encaró al dueño de la exFuente Alemana luego de que este disparara a manifestantes el viernes. "Yo no comparto contigo que yo tenga que dejar que me golpeen", le debatió el dueño del local.

Durante esta mañana Carlos Siri, dueño de la exFuente Alemana, conversó con el matinal de Canal 13, Tu Día, donde protagonizó un tenso momento con la periodista y conductora del programa, Mirna Schindler. Ahí, habló de lo vivido el viernes cuando usó una escopeta de balines para alejar a encapuchados.

Con tal de poder explicar el contexto que ha sufrido los últimos años producto de las múltiples manifestaciones del sector, Siri fue captado en video disparando contra un grupo de manifestantes que atacaban el local.

“¿Es la forma de responder usando un rifle a postones? ¿Tú estás consciente de que se te pasó la mano?”, consultó la periodista, a lo que Siri respondió de forma inmediata.

“Mira, Mirna. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en que se me haya ‘pasado la mano’“, comenzó diciendo el entrevistado. “Creo que eso nunca debe suceder, pero a uno no tienen que llevarlo al extremo”, apunto.

Luego, el dueño de Antigua Fuente quiso ejemplificar su actuar con un ejemplo para la profesional. “Si usted está encerrada en una casa y, perdone la expresión, quieren entrar a violarla y tiene una pistola al lado, ¿usted la ocuparía o no?”, preguntó.

Sin embargo, la comunicadora en vez de responder, dio con otra pregunta: “¿Te das cuenta que esto pudo haber generado algo más grave, para ti mismo, incluso?”.

“¿Pero qué más grave que lo que viste el viernes pasado?”, respondió de inmediato el propietario. “Me tiraron extintores al cuerpo”, dijo, siendo interrumpido por Schindler.

“Es que ahí es donde debe entrar Carabineros, es lo que debiese ocurrir”. dijo la profesional.

“Pero por eso, Mirna: No estaban. ¿Si no están, qué hago? ¿Dejo que me golpeen y me hagan de todo?”, respondió Siri, para luego ser consultado sobre la situación policial en la zona.

“Mirna, yo lo siento”, comentó minutos después. “Yo no comparto contigo que yo tenga que dejar que me golpeen y que quede quizás cómo pero no disparar el arma si la tengo ahí, porque yo ya pasé por lo mismo y no quiero pasar por eso dos veces”, insistió el dueño.

“Carlos, yo siempre digo que hay que estar en los zapatos de las personas”, le respondió Schindler. “Cuando uno lo ve de afuera siempre ve que estas cosas empiezan de una manera y terminan peor”, añadió.

“Sin duda que todos nosotros acá y en el país solidarizan con lo que te ha tocado vivir. Tú llevas meses, dos años o más, llevas mucho tiempo en esto, entonces desde ahí me toca solo plantearte esa pregunta”, aclaró la periodista.