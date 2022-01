Luego de su ausencia el lunes en la tarde en el programa Me Late, el periodista Sergio Rojas dio a entender en redes sociales que habría dejado de formar parte del programa farandulero de TV+.

Rojas es conocido por ser uno de los miembros históricos del programa Me Late, donde tratan temas en torno al espectáculo.

A través de sus historias de Instagram, el profesional aseguró que múltiples personas consultaron sobre su ausencia en Me Late, aunque aseguró que hablaría a fondo del tema en un live el domingo.

“Sé que tienen muchas interrogantes, muchas preguntas (…) Pero lo único que les puedo decir es que estoy trabajando en las mañanas con una empresa familiar”, adelantó.

“Siempre estaré donde yo quiera estar y donde también quieran que esté, creo que eso es algo súper importante”, añadió.

“No se ha echado a nadie”

Horas más tarde, durante el cierre de dicho programa, Daniel Fuenzalida aclaró la situación con el periodista. “Como nos gusta hablar del resto, también nos gusta hablar de nosotros mismos”, comenzó mencionando.

“Hoy salió lo que estaría pasando con Me Late, y efectivamente Sergio Rojas, nuestro panelista y periodista, no va a estar en el Me Late tarde, pero sí nos va a acompañar en el Me Late Prime“, puntualizó.

“Las razones son económicas, no hay ni una mala onda, no hay ni un roce, no hay ni una pelea. Vamos a estar con Sergio en las noches”, aclaró, aseverando que además están “tratando de renovar y de ir cambiando” el ambiente en el espacio durante el verano.

“Cuando partimos en 2014 jamás imaginamos dónde íbamos a llegar, por lo tanto es muy importante para nosotros que se sigan sumando. Acá no se ha ido nadie ni se ha echado a nadie, sino que se siguen sumando periodistas, personas que quieren pertenecer a esta familia de Me Late y que obviamente no le podemos cerrar las puertas”, agregó.

Tras ello, Fuenzalida volvió a destacar que Rojas continúa en el programa de horario Prime “y nosotros seguimos junto a Luis, Paula (Escobar) y Francisco haciendo Me Late tarde”.