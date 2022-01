Daniela “Chiqui” Aguayo fue una de las invitadas en el capítulo de la noche del sábado de La Divina Comida, programa en el que recordó su comentado “round” que protagonizó con Alberto Plaza en 2017.

En el programa de cocina y conversación, la comediante -quien compartió junto a Mauricio Flores, Paul Vásquez y Jenny Cavallo- fue consultada respecto a qué haría si se encontrara al cantautor en uno de sus shows.

“¿Aprovecharías el momento para molestarlo?”, le preguntaron en la cena, ante lo cual Aguayo no dudó en responder.

“Alberto Plaza es una persona que, más allá de sus comentarios, dijo que yo era flaite”, comenzó señalando.

“Es una persona que no me agrada nada, no me gusta su manera de pensar”, agregó sin tapujos.

“(A Alberto) lo relaciono con un Chile conservador, ese Chile que es bien clasista, así que yo creo que lo ignoraría completamente”, enfatizó.

Eso sí, su respuesta no convenció del todo al resto de los invitados, por que la finalmente admitió que probablemente lo “agarraría para el leseo” con el público.

Duro cruce en Vértigo

Recordemos que las diferencias entre ambos comenzaron luego del show de Aguayo en el Festival de Viña del Mar de 2017.

Posterior a la rutina, Alberto Plaza hizo pública una carta en la que repudiaba el humor de la comediante, tildándola de “flaite”.

En marzo de ese mismo año ambos fueron como invitados a Vértigo, en donde Chiqui defendió su derecho a decir lo que pensaba, mientras que Plaza aseguró que no se arrepentía de lo que había dicho.

“Tú no estás consciente de la importancia de lo que hiciste ahí, provocas un efecto, ese efecto tiene que ver con lo que queremos construir como sociedad con acuerdo donde quepan todos. Lo que tu mostraste ahí no lo puede ver toda la familia. Le robaste un espacio a la familia“, sentenció el cantante.

“Chile evolucionó, el humor evolucionó, las mujeres evolucionamos: las mujeres de la cloaca, como decías en tu carta, sí, decidimos garabatos, sí comparamos el tamaño de los penes y no porque tú no quieras que existamos vamos a dejar de hacerlo. Chile evolucionó, Alberto Plaza no“, respondió Aguayo.