Lo que parecía una humorada acabó siento un tenso momento durante la premiación del programa Juegos en Línea, cuando el periodista Julio César Rodríguez salvó la vida a la influencer Carlyn Romero.

Según consignó La Cuarta, Romero publicó una serie de historias en su Instagram, donde contó que “estábamos comiendo las tablitas. Una uva, dos uvas, tres uvas. Me quedé atragantada con la uva”, relató, para añadir que le hizo gestos al animador de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Él pensaba que yo estaba hueviando (sic.) y todo el mundo veía que yo me estaba ahogando y nadie decía nada, porque pensaban que estaba hueviando”, narró, asegurando que tras eso, se tiró al piso “porque no podía respirar, ya estaba azul”.

“Ahí Juli César reacciona, me agarra del piso y empieza”, narró, para luego imitar cómo le hicieron la maniobra de Heimlich.

“Es la anécdota más aterradora de mi vida, no saben la desesperación que se siente el no poder respirar. Por primera vez tuve mucho miedo. Lo único único que vino mi mente fue la imagen de mi familia”, escribió Romero.

La versión del periodista

En el matinal de CHV, Monserrat Álvarez leyó al inicio del programa una entrevista que el diario Las Últimas Noticias realizó a la influencer, contando la historia. “Hice lo que pude, pero estaba nervioso”, comentó el periodista a mitad del relato.

“Había mucha gente, muy rico el ambiente. Yo llegué tarde, recibo mi premio y cuando ya me iba, vi esta situación”, narró Rodríguez.

“Fue todo muy rápido. Ella es muy divertida, súper histriónica. Entonces hizo unos movimientos y no sabía que pasaba, porque yo estaba hablando con otra persona. Después la miro, y le veo sus ojitos muy inyectados en sangre, de repente se mueve y se me pierde, como que se me va al piso”, relató el periodista

“Yo miro al frente y su amigo me dice: ‘es verdad, es verdad’. Todo esto en segundos. Y ahí rápidamente la tomé del suelo, porque la tuve que levantar: La tomé, la di vuelta, la tuve acá y pá (sic.)”, recordó, imitando sus movimientos.

“¿Sabes qué? Yo reaccioné tan bien que hice una cuestión que pocas veces se hace. Yo le dije qué iba a hacer. Cuando la tomé de acá, le dije ‘te voy a tomar fuerte. Respira y ayúdame’”, contó.

“Te felicito Julio, lo más importante es que actuaste. Cuando pasan este tipo de cosas, suele cundir el pánico y hace la diferencia que haya una sola persona con la mente fría, que reaccione”, afirmó Álvarez.

“Uno tiene que hacer las cosas. A veces la gente se resta, pero debemos actuar”, cerró Julio César.