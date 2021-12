El periodista de Chilevisión y CNN Chile Roberto Cox salió al paso este lunes de las especulaciones y comentarios que llegaron luego de aparecer el domingo cubriendo el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, desde su comando. “Yo mismo le pedí a mis jefes”, fue parte de su explicación.

Las palabras del comunicador llegaron a través de un breve escrito en Twitter, en que respondió a una internauta.

“Hace 10 días yo mismo le pedí a mis jefes que me mandaran al acto de Boric”, afirmó en su declaración, descartando “por completo cualquier doble lectura al respecto. Sólo hago mi pega”.

Cox sentenció que “no estoy para ir a festejar o llorar a las pautas que me tocan. Es mi trabajo y me encanta”.

Hace 10 días yo mismo le pedí a mis jefes que me mandaran al acto de @gabrielboric. Descarto por completo cualquier doble lectura al respecto. Sólo hago mi pega. No estoy para ir a festejar o llorar a las pautas que me tocan. Es mi trabajo y me encanta. #corta (Gracias Cata) https://t.co/qf81BsJ2mQ — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 20, 2021

El profesional salió a aclarar esta situación luego que, en la misma red social, decenas de usuarios comentaran su trabajo desde el comando de Apruebo Dignidad, haciendo alusión a que su presunta tendencia política sería contraria a la del abanderado que resultó electo.

“Mandaron a Roberto Cox al comando de Boric”, escribió un usuario. “Los jefes odian a Roberto Cox, lo mandan a la celebración del comando de Boric”, añadió otro. “Cuando creas que te tienen mala en la pega, piensa que hoy CHV mando a cubrir el triunfo de Boric a Roberto Cox y se te va a pasar”, añadió un tercero, en una situación que se replicó en Twitter.

Cuando creas que te tienen mala en la pega , piensa que hoy CHV mando a cubrir el triunfo de Boric a Roberto Cox y se te va a pasar . — Humberto Clark (@enjoyth3silenc3) December 20, 2021

Wuajjajajaja mandaron al Roberto Cox a cubrir el escenario de Boric 🤣🤣🤣 — Cállate Claudio (@callateclaudio) December 19, 2021

Mandaron a Roberto Cox a cubrir el evento de Boric. Tío CHV eres muy malo 😂😂 😂

🌳🌳🌳🌳🌳✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻#EleccionesChile2021 — Felipe (@felimorenz) December 19, 2021

Tengo menos ganas de trabajar que Roberto Cox reporteando la celebración de Gabriel Boric. — Alexander Ovalle (@blowoff) December 20, 2021

El Servicio Electoral (Servel), en sus últimos resultados, indicó que con el 99,99% de las mesas escrutadas el abanderado de Apruebo Dignidad obtuvo 4.620.671 sufragios, correspondientes al 55,87% de los votos válidamente emitidos

Por su parte, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, logró 3.649.647 sufragios, que significan un 44,13%.

De esta forma, Boric se convertirá en el mandatario más joven de la historia de Chile al asumir la presidencia el 11 de marzo de 2022, tras la salida del actual jefe de Estado Sebastián Piñera.