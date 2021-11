Esta noche el programa Mea Culpa retrató el caso policial de ‘El Brujo de Licantén’, sujeto que fue condenado en octubre de 2019 a las penas de 10 años y un día por sustracción de una menor, 3 años y un día por abuso sexual y 541 días por lesiones graves.

Se trata de un criminal que secuestró a una menor de edad de aquella zona, hecho que ocurrió en febrero de 2018 y conmocionó al país.

En ese entonces la búsqueda se extendió por ocho días, en los cuales se sumaron diversas organizaciones, vecinos y autoridades. Finalmente, el delincuente se entregó junto a la niña.

Luego de ser enjuiciado, el malhechor fue trasladado hasta el penal de Rancagua, donde actualmente cumple su condena. Fue allí donde conversó con Carlos Pinto.

“Me cegué, pedí ayuda y nadie me la brindó”

En conversación el periodista, el denominado ‘Brujo de Licantén’ reiteró que se gana la vida como curandero, ya que, según él, utiliza las plantas para curar enfermedades, incluso en la cárcel.

“Yo curo con plantas, tu tienes una enfermedad y yo te digo ‘mira, tómate esta planta y te va a servir para esto’. Lo llamaban antiguamente en los campos, como ‘meico’, que es diferente de ‘médico’. Este sólo trabaja con las plantas”, indicó.

“Yo esa habilidad la tengo, y hasta el día de hoy la ejecuto, aquí mismo”, añadió

Asimismo, a dos años del crimen el sujeto insistió en que tiene el poder para ‘avisar las cosas que van a suceder’, lo que ejemplificó con la propia entrevista para el programa.

“Puedo avisar las cosas que vienen. Por ejemplo predije que tu (Carlos Pinto) ibas a llegar aquí. Si no me crees pregúntale al Módulo 83. Me tomaron por tonto y hoy día no me toman por tonto”, sostuvo.

“Yo les dije, ‘aunque sea lo último que haga voy a hacer que Carlos Pinto llegue aquí’, y llegaste. A las fuerzas de la vida no puede oponerte, te van a traer sí o sí”, agregó.

Respecto a la fama de mitómano que tuvo años atrás, el condenado expresó que desde muy pequeño mentía con frecuencia, aunque en el último tiempo había dejado esa mala práctica.

“No me interesa mentir, hace un buen ratito dejé de mentir. Cuando era niño mentía mucho, y esas fueron las consecuencias, de que por mentir me llevaron a mundos más oscuros que esto”, aseveró.

Sobre el final de la entrevista Pinto consultó al condenado respecto a la relación con su familia. En ese instante, él expresó que ésta era mala debido a un supuesto hecho trágico que ocurrió en su infancia.

“Yo cuando tenía nueve años hubo un familiar directo que me violó, me quemaron las manos (…) y yo en represalia, como le conté a mis padres y mis profesores, busqué ayuda en Carabineros, y como no me escucharon traté de hacer daño en mi familia”, comentó.

“Me cegué, pedí ayuda y nadie me la brindó”, continuó.

Por último, el ‘Brujo de Licantén’ aseguró que se ha acercado a la religión durante los últimos años, aunque sus creencias van más allá de las tradicionales.

“Busco una verdad para destruir la creencia del ser humano. Mi dios es un dios más supremo que este, es un dios que perdona, que ama. Se hace llamar el ‘Todopoderoso’ (…) yo no adoro a un ángel”, concluyó.

Hay que señalar que, de acuerdo a lo expuesto por el programa, este hombre podría pedir beneficios carcelarios cuando cumpla la mitad de su condena, lo que ocurrirá en 2025.