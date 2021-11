En 10 años de emisión, fueron varios los momentos que marcaron las transmisiones del matinal Bienvenidos (Canal 13), que este miércoles llega a su fin definitivo.

El programa conducido por Tonka Tomicic, en que también participaron los animadores Martín Cárcamo, Sergio Lagos, Polo Ramírez y Amaro Gómez-Pablos, baja su telón para dar paso al nuevo programa informativo Tu Día, que será emitido desde el lunes con la conducción de Mirna Schindler y Ángeles Araya.

El cierre ocurre luego de varios trascendidos que resultaron frustrados. Algunos de ellos, incluso, anunciados por su propia animadora, quien la semana pasada comunicó que esas serían sus últimas horas, en una información que terminó siendo rectificada por la señal.



A continuación te recordemos los momentos televisivos que marcaron la emisión del matinal:

Salida de Pérez de Arce

Uno de los hechos más polémicos de Bienvenidos fue el protagonizado por su conductora Tonka Tomicic y el abogado Hermógenes Pérez de Arce, quien negó violaciones de Derechos Humanos en Chile, por lo que la animadora decidió expulsarlo del estudio.

Todo esto ocurrió en octubre de 2019, en medio de los inicios del Estallido Social que se extendió hasta que empezó la pandemia de covid-19.

“En este momento (los derechos humanos) no son importantes. Lo importante es combatir la delincuencia que esta devastando el país”, dijo el abogado en el espacio.

Sus palabras dejaron estupefactos a los panelistas y animadores, quienes de inmediato condenaron sus dichos. “No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile (…) yo quiero pedirle, si se puede retirar. Lo siento, pero no me parece lo que está haciendo”, solicitó Tonka.

La polémica se convirtió en una de las más denunciadas ante el Consejo Nacional de Televisión, superando las 450 quejas en tres días, además de generar reuniones entre los jefes de Canal 13 y sus rostros.

Nabila Rifo y el informe ginecológico

En 2017, el caso de Nabila Rifo, mujer que fue agredida por su pareja, conmocionó al país y estuvo durante meses en la palestra nacional. En Bienvenidos, en medio de la judicialización del caso, mostraron un informe ginecológico de la víctima.

En el momento se entregaron detalles gráficos e íntimos sobre el examen que le habría realizado a Nabila, en hechos que fueron duramente criticados por los televidentes.

El caso también fue denunciado ante el CNTV y los conductores, más tarde, ofrecieron disculpas públicas.

La afectada, luego, decidió demandar a Tonka Tomicic, al exdirector de Bienvenidos y a Canal 13 por daño moral.

Dr. Soto y MMS

Fue en ese mismo año, 2017, que el matinal Bienvenidos se metió en un gran problema luego que el doctor Ricardo Soto dedicara su sección a comentar el MMS, mejor conocido como Solución Mineral Milagrosa.

Según se dijo, la sustancia ayudaría a las personas a tratar algunas enfermedades como artritis y/o artroisis, lupus, anemia y diabetes, algo que fue descartado de plano por otros científicos.

Esta polémica llevó a que el programa fuera denunciado ante el CNTV y que su protagonista fuera congelado del matinal.

Un año después, en Mentiras Verdaderas, el experto en medicina reapareció y realizó un mea culpa sobre todo lo ocurrido.

“Hay un editor y un periodista a cargo, y ellos también asumen parte de esa responsabilidad. El tema es que cualquiera de las dos partes pudo haberse dado cuenta en el momento oportuno y haber parado el tema… pero no lo hicimos, caímos”, comenzó explicando.

“Pero más allá de buscar las razones, la responsabilidad es mía, de haber caído en esa ingenuidad, pero el dolor sirve para aprender muchísimo”, agregó.

“Yo (hablé) ingenuamente sabiendo que era un tema polémico y del que, por cierto, no estudié lo suficiente y de eso soy muy responsable”, sentenció. “La normativa chilena vigente lo tiene prohibido. -El MMS- No es medicamento, es un producto. Yo me lanzo a hablar del tema sin tener experiencia alguna, jamás se lo he indicado a nadie (…) En buen chileno, yo me metí en la pata de los caballos”, explicó.

¿Qué sigue después de Bienvenidos?

Recordemos que fue en julio pasado que Canal 13 anunció el fin de Bienvenidos, mediante un comunicado de prensa.

“Este 2021, Canal 13 busca tener otro tipo de espacio en las mañanas, a tono con los tiempos de hoy y desde ese lugar sintonizar con lo que el público espera y necesita actualmente de un programa AM”, declararon.

El matinal será reemplazado desde este lunes por el programa periodístico Tu Día, conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya. Jueves y viernes, en tanto, Canal 13 emitirá contenido del área de prensa.