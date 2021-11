Conmoción ha causado el fallecimiento de Alberto Zará, el recordado actor que interpretó al guardia de seguridad “Elvis” en la popular serie chilena “Los Venegas”, su último papel a gran escala en la TV abierta.

La razón de su alejamiento se dio a conocer en 2019, cuando un vecino del Barrio Yungay, Pedro Soza, lo encontró en plena calle pidiendo ayuda para llegar a su casa.

“Caminando por el Barrio Yungay me encuentro con este vecino que me pide ayuda para llegar a su casa, me dice que no tiene equilibrio por un golpe que tuvo y que le afectó el oído medio”, escribió en redes sociales, en un caso que luego que abordado por el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

“Le pregunté en qué trabajaba y me dice que es actor sin pega hace muchos años, que trabajó 21 años en la serie Los Venegas ¿Qué será de sus compañeros de esa época?… No se ve bien el amigo”, se preguntó Soza sobre Zará, en ese entonces de 57 años

En dicha ocasión, Zará le reveló que tenía dos hijas a quienes no podía ayudar en lo económico. “Ni siquiera puedo mantenerme yo”, contó. También señaló que el Sindicato de Actores (Sidarte) le había contratado dos enfermeras para su cuidado.

Las principales gatillantes de su estado de salud eran sus problemas de alcoholismo y los embates de una depresión. De acuerdo a Soza, Zará llevaba años cesante y se había convertido en un personaje habitual del barrio.

A raíz de la cobertura mediática del caso, fueron comprometidas diversas ayudas. “Tengo un problema con el alcohol. Me gustaría que me pudieran ayudar, que le digan a la gente que me rodea, qué hay qué hacer. Estoy dispuesto a recibir un tratamiento”, señaló al diario La Cuarta en 2019.

En la misma publicación, detallaban un grave accidente que había sufrido el actor a raíz de su alcoholismo, cuando cayó del segundo piso de su casa. El accidente lo dejó con varias costillas fracturadas, un pulmón perforado y un tec cerrado.

Según el matutino, su depresión se acentuó con el fallecimiento de su padre, la separación de su mujer y sus dos hijas y la falta de trabajo.

“Me gustaría volver actuar para tener plata para mis hijas y recuperar la dignidad que perdí”, contó. Uno de sus compañeros de “Los Venegas” que nunca perdió contacto con él fue Alberto Castillo (“Gonzal2o en la historia, de la que también fue guionista).

“Me acuerdo que el Elvis fue un personaje muy lindo, al que le fui agregando cosas para que resaltara, era un guardia cobarde, hacia puros condoros no más (…). Que se acabaran Los Venegas contribuyó a la depresión”, apuntó.