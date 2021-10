El periodista Iván Núñez, conductor de noticias de TVN, presentó una querella criminal contra los comunicadores de espectáculos Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, luego de los comentarios que realizaron ambos en el programa en línea El Primer Plano del Pueblo sobre su separación y nueva relación del profesional.

Según conoció BioBioChile mediante información del Poder Judicial, el escrito fue ingresado el 20 de septiembre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, aunque el tribunal estimó luego que era incompetente para conocer esa causa, y terminó trasladada hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En ella, el periodista mediante su abogado Juan Pablo López, acusa que tanto Rojas como Gutiérrez son autores del delito de calumnias e injurias graves, por los comentarios y afirmaciones en torno a su vida sentimental en distintos Lives de Instagram que siguen disponibles en la red social.

La querella llega luego que un recurso de protección fuera rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema en 2020, en que solicitaba que los capítulos en cuestión fueran eliminados.

La información sobre esta querella fue revelada por el propio querellado, Rojas, en su programa en línea junto a Hugo Valencia Que te lo digo.

“Injurias y calumnias graves”

En la querella, el abogado de Núñez relata que, en efecto, el profesional contrajo matrimonio con Marlene de la Fuente en octubre de 2003, relación de la que nacieron cuatro hijos. En octubre de 2019 se separaron de hecho.

Fue tras esto que, siempre según la querella, Núñez no logró llegar a un acuerdo de visitas con su exesposa, por lo que presentó una demanda de Regulación del Régimen Comunicacional de Relación Directa y Regular, ante el 4° Juzgado de Familia de Santiago.

Habría sido, apuntan, en una de esas audiencias reservadas que se reveló que Núñez sería padre con su nueva pareja. Más tarde esa información habría visto la luz pública con comentarios de ambos querellados en el programa de Instagram, los que motivaron la acción judicial.

En uno de los capítulos, dice el abogado, “el Sr. Sergio Andrés Rojas Lorca: señala expresamente: “ahora entiendo porque “Garay” le dijo a Iván: “… si yo contará todo lo que se de ti, es porque tiene que haber muchas historias como ésta”. La referencia “Garay” corresponde a Rafael Garay, falso economista”.

“La querellada Cecilia Alejandra Gutiérrez Araya señala: “… el tipo que le mandó las fotos a la ex señora de Iván, también le mandó fotos y videos a los hijos”. Lo anterior, además de ser total y absolutamente falso, contiene afirmaciones graves en contra de mi representado, dando a entender la existencia de fotografías de una relación extramatrimonial que habría sido la causa de su separación, lo que involucra directamente a sus hijos menores de edad”, agrega luego.

Más tarde, apunta, “la querellada señala: “Cuando la abogada de Iván Núñez dice que: “viene otro hijo en camino por eso solicitamos baja de pensión”, nos dimos cuenta que eran ciertos los rumores”.

Añade que, luego, “la querellada señala “En las vacaciones de Pucón del año pasado la Señora de Iván se enteró que se llevó a la amante a la casa de ellos, porque los hijos empezaron a buscar fotos de ella y aparecía en casa de Pucón y en el bote o yate que tienen”.

El escrito continúa con que, en otro capítulo, “Gutiérrez señala: “La señora contó que se había desentendido de sus hijos (…) Ahora en plena pandemia sacó a sus hijos de la Isapre, los dejó sin Isapre y la mamá se tuvo que hacer cargo del tema, de pagar la Isapre (…) No hay caso, no quiere hablar con sus hijos, le echa la culpa a ella, y después se pregunta porque ellos no quieren hablar con él”.

Para el abogado de Iván Núñez estos hechos, y otros detallados en la querella, constituyen delito por lo que piden al tribunal se determine que tanto Rojas como Gutiérrez son autores de los delitos de calumnias e injurias graves.

Las reacciones

Rojas, cuando dio a conocer la querella en Que te lo digo, señaló que “quedé plop, pensé ¿Qué es esto? Me parece que llevar algo así a tribunales… El Estado pierde dinero en estas ‘chambonadas’”, recoge Página 7.

“Aquí se dice que se afecta el honor al hablar que tenía un amante y tener actividades con Garay y que nunca había estado involucrado con temas del espectáculo, pero se le olvidó que estuvo como editor en Primer Plano“, añadió.

Gutiérrez, en tanto, en conversación con BioBioChile, declinó referirse en profundo a los hechos pues advirtió que “estoy a días de tener mi guagua y tengo prioridades mucho más importantes que Iván Núñez y su querella, o lo que quiera hacer judicialmente”.

La audiencia de procedimiento de acción penal privada se realizará el próximo 16 de noviembre de 2021 mediante Zoom, a las 12:00 horas.