Minutos de tensión se vivieron en el matinal Mucho Gusto, luego que una mujer le pidiera a un grupo de migrantes que “salgan temprano a buscar trabajo” en Iquique, ciudad donde hace algunos días se registró una quema masiva de enseres de venezolanos.

En el espacio de televisión conducido por Diana Bolocco, José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar, la mujer que se identificó como Juanita comenzó a discutir en pantalla con personas que

“En Venezuela también hay chilenos, ecuatorianos, peruanos y nosotros nunca los tratamos así como usted nos trata“, la emplazaron.

“Son personas, nadie les está diciendo (otra cosa), pero el que quiere buscar trabajo, busca trabajo”, respondió la mujer.

Más tarde, un extranjero acusó que producto de la quema de sus artículos -entre los que había carpas, pañales y hasta un coche de bebé-, perdió su empleo.

“Es malo lo que hicieron de quemar. Yo no lo acepto. Pero ustedes estuvieron un año en plaza Brasil. Quieren solución y ‘por qué?, si acá los mismos iquiqueños no tenemos solución (…) Las autoridades no hacen nada. La marcha, ¿por qué salió? Porque estamos hartos.

Luego, tras ser consultada por los motivos que llevaron a la discusión, sostuvo que “lo único que les dije es que salgan temprano a buscar trabajo. Ellos se levantan a las 10, 11 de la mañana. Si tú quieres buscar trabajo, ¿qué haces tú? (…) toda la gente que quiere mejor oportunidades, yo lo entiendo perfectamente”.

Quema en Iquique

Recordemos que el incidente mayor se produjo este sábado luego que se desarrollara una marcha contra la migración ilegal por las calles de Iquique.

Durante la manifestación, participantes radicales se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos -que no estaban en el lugar- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes.

“Lo que nos hicieron, eso no se le hace a un ser humano, porque todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. Tienen que agarrar a la gente que está haciendo lo malo, no los que están trabajando”, dijo una de las afectadas a Radio Bío Bío.

Horas más tarde, los hechos ya ocupaban un lugar en los principales informativos del mundo.

“Chile: Marcha antiinmigrantes termina con la quema de pertenencias de los venezolanos”, tituló el peruano El Comercio. Deutsche Welle habló de una “violenta marcha contra inmigración irregular en el norte de Chile”. Telesur, de Venezuela, remarcó que los migrantes, entre quienes figuraban niños y niñas, fueron perseguidos por varias calles tras incendiarles sus pertenencias.

La ONU, según consignó la agencia AFP, expresó este lunes su “preocupación por la violencia y xenofobia” hacia inmigrantes en Chile tras la protesta contra extranjeros indocumentados en el norte del país.