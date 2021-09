La constituyente Bessy Gallardo y el periodista Humberto Sichel protagonizaron un tenso momento durante un despacho para el programa de CHV, “Contigo en Directo”.

Gallardo fue invitada al espacio para opinar sobre el caso de su par Rodrigo Rojas Vade, de quien el fin de semana se descubrió que no tenía cáncer como él aseguraba.

En medio del debate, el comunicador aprovechó de preguntar sobre el reglamento general que actualmente se discute en la Convención Constitucional.

“¿No crees que dentro del reglamento se debieran incluir algunas normativas respecto a eso y casos eventuales que vengan al futuro? Porque aquí estamos hablando del primer caso que dejó la escoba, o sea imagínate más adelante tenemos temas similares…”, dijo Sichel.

La indignación de Gallardo se hizo evidente de inmediato. “A ver… dejó la escoba, porque ustedes dejaron la escoba, me vas a perdonar…”, sentenció ella.

“¿Quienes son ustedes? ¿Yo?”, replicó el periodista. “La prensa dejó la escoba…”, respondió ella. “Ustedes, la prensa todo lo agrandan”, añadió.

“Tu crees que no es tan grave la situación de Rodrigo (Rojas Vade)”, cuestionó Sichel.

“Todo lo han agrandado desde el 4 julio, dónde está el mea culpa de la prensa, porque todo lo agrandan, todo lo farandulizan”, reiteró.

Por sus parte, el periodista le pidió dar un ejemplo. “¿En serio, de verdad querís un ejemplo?”, dijo ella.

“No es que a mí me interesa conversar…”, dijo Sichel. “Un comentario de Instagram y sale en prensa”, atacó nuevamente Gallardo.

“¿Alguna vez han hablado de la violencia que han recibido las mujeres en redes sociales? ¿Cómo nos han amenazado de muerte? ¿Me has preguntado, o algún medio de prensa me ha preguntado a mí, Bessy Gallardo convencional de la República de Chile, que me han amenazado hasta con degollarme hasta delante de mis hijos?”, prosiguió.

El animador, en tanto, le preguntó su: “¿Tú has hecho pública estas acusaciones? Porque sin duda la hubiésemos tomado”.

“Y para qué si ustedes no pescan ni en bajada, pescan puras tonteras…”, sentenció.

Ataques a la convención

Sobre el final, Gallardo expresó abiertamente ante el periodista de Chilevisión que existe una supuesta “campaña de desprestigio” contra el organismo constituyente.

“Tus problemas fundamentales están en el congreso, en Valparaíso, no están acá. Entonces cuando salen diputados de otros sectores a atacar a la Convención es un ‘bluf’, se ha hecho un trabajo más rápido que el parlamento. Llevamos dos meses de la instalación de la convención, los problemas reales de la gente están en avenida Pedro Montt, Valparaíso”, sostuvo.

“En octubre, a dos años de la revuelta, recién vamos a redactar una propuesta de texto de nueva constitución, que va a salir en un plebiscito de salida. Hoy día la campaña comunicacional puede arrastrarse en un rechazo, y eso es gracias a ustedes también. Vayan a Avenida Pedro Montt, ahí están los temas, dejen de desprestigiarnos”, indicó antes de dejar el despacho.

Tras eso fue Sichel quien tomó la palabra, negando las acusaciones de la convencional elegida en la Lista del Apruebo.

“Creo que los problemas nuestros están en el congreso, pero además en la Convención Constitucional. Que hayamos aprobado para tener una constitución no le da el derecho a solamente los convencionales a estar a puertas cerradas”, sostuvo.

“Difiero que haya una campaña de desprestigio, sólo informamos lo que está pasando. Si hoy entró un grupo de Pueblos Originarios, enfrentó a la mesa y se tuvo que suspender la sesión, hay que informarlo. No creo que eso debiera ser algo que miremos al lado o escondamos en la alfombra”, concluyó.