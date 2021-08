La actriz y panelista del programa de espectáculos Me Late (TV+), Antonella Ríos (47), acusó que perdió un contrato de trabajo en Canal 13 luego de informar que estaba embarazada. “Quedé sin pega”, afirmó.

El hecho, dijo en el espacio de televisión conducido por Daniel Fuenzalida, habría ocurrido en 2007, cuando esperaba a Bruno, su hijo mayor.

Según declaraciones recogidas por el portal Glamorama, Ríos advirtió que “nunca he tenido el camino fácil, siempre ha sido el camino más largo y más difícil, donde tengo que dar hartas vueltas para que me consideren y me llamen a los programas”.

Cuando “trabajaba en Canal 13, estuve a punto de firmar mi contrato y yo les comuniqué que estaba embarazada, y me hicieron así, literal, ‘oh, que maravilla’, y me sacan el lápiz de la mano. Obviamente quedé sin pega“, añadió.

“Fue un momento muy heavy, muy difícil”, expresó, señalando que el suceso tuvo lugar después de la teleserie Descarado, emitida en el canal privado en 2006.

“Es verdad, me sacaron el lápiz como diciendo ‘uy, pero espérate, que maravilla, ¿cómo te has sentido?’, y yo ‘bien’, ‘pásame el lápiz’”, insistió.

Advirtió, además, que quedó “cesante mucho tiempo por tener guagua”.

Su reflexión indicó que “quedar embarazada, quedarte sin pega y sentir que no eres útil y que eres un estorbo, es súper power. Y no solo en la tele, en muchos otros lugares”.

¿Veto?

La actriz, reconocida por haber participado en las producciones Machos, Brujas y Lola y por ser la conductora del programa Mujeres Primero (La Red), había acusado previamente, en un comentario de Instagram, que creía haber sido vetada de las áreas dramáticas.

Fue a comienzos de julio que, luego que una usuaria criticara la repetición de actores en las producciones, Ríos expuso su teoría.

“Confirmo amiga. El asunto es que ya no espero nada, desde el 2009 nunca más me llamaron para hacer nada, ni un personaje chico, un campo, nada. Creo que me vetaron, eso creo, y tú amiga mía que eres puro talento -refiriéndose a la actriz Claudia Hidalgo- pasa lo mismo. Es curioso e injusto”, acusó.

Una de sus últimas actuaciones en televisión ocurrió con un breve personaje en la teleserie Valió la pena (Canal 13) en 2014.