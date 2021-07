La actriz María José Bello, que interpretó a Bárbara en la producción Perdona Nuestros Pecados (Mega), se refirió recientemente a la posibilidad de que su historia junto al personaje Mercedes (Soledad Cruz) vuelva a la pantalla y afirmó que “ya lo han conversado” en la estación televisiva.

La teleserie de época creada por Pablo Illanes, transcurrió en los años 50 y contó la historia del padre Reynaldo (Mario Horton), quien se enamoró de María Elsa (Mariana Di Girólamo), a pesar de los impedimentos de la Iglesia.

Armando (Álvaro Rudolphy), el malvado y controlador padre de María Elsa también se oponía a la relación, así como a la de su hija con Camilo ‘El Huacho’ Corcuera (Etienne Bobenrieth), un hombre de clase social baja. El patriarca, que se ganó el odio de la audiencia, incluso cargaba con más de un delito.

Es en medio de esta historia que aparece Mercedes, quien es hija de Ernesto (César Caillet) y con el tiempo va descubriendo su orientación sexual y su atracción por las mujeres. También aparece Bárbara, esposa del comisario Pereira (Cristián Carvajal). El amor, con el tiempo, simplemente nace.

“Ya lo han conversado”

En declaraciones emitidas al podcast Reyes del Drama, la actriz María José Bello deslizó que el romance que surgió entre ambos personajes fue icónico. Algunos fanáticos, incluso, llegaron a llamarlas Barcedes (una mezcla entre Bárbara y Mercedes).

“Con Barcedes la cagó. Hemos recibido cartas. Nos dedicamos con la Sole (Cruz) a responder todo lo que pudimos”, afirmó respecto del impacto, incluso internacional, que tuvieron sus personajes.

Recordó, además, que con su compañera “enganchamos súper bien” y que fue una “buena compañera”.

“Si hay alguna posibilidad de spin off, me encantaría (…) de hecho han presionado tanto las ‘Barcedes’, que hasta ya lo han conversado en Mega”, admitió.

Para ella, “es súper importante seguir implantando estos temas, que no deberían ser temas en verdad”. De hecho, advirtió que cuando le preguntaba la prensa por el personaje pensaba “qué heavy, ojalá algún día no lo hablemos. Cuando ya nadie lo pregunte, cuando no sea tema, vamos a decir que avanzamos”.

En la conversación, además, señaló que el final ideal para su personaje era la muerte. No obstante, eso no resultó porque la producción no lo aceptó. “Encontraba bacán (la idea), pero sabes qué, dijeron que como la comunidad de Barcedes era tan importante, no podían matar a esa mujer“, sentenció.

Mira la conversación aquí: