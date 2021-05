La abogada y conductora del programa de televisión Carmen Gloria a Tu Servicio (TVN), Carmen Gloria Arroyo, llegará a la pantalla española luego que la cadena de televisión del país ibérico Ten TV adquiriera parcialmente los derechos de la producción.

BioBioChile pudo conocer que el canal extranjero compró 50 capítulos con lo “mejor” de las temporadas de 2019 y 2020.

“Nos ha costado mucho obtener el reconocimiento de nuestros pares y esta noticia la tomo como el premio a la dedicación, compromiso, trabajo y trayectoria de todo nuestro equipo”, dijo Arroyo en declaraciones enviadas a este medio.

El programa, que consiste en resolver dramas judiciales entre dos o más involucrados, también es transmitido por la señal internacional de TVN, lo que en opinión de la abogada ayudó. “Diariamente recibimos mensajes de chilenos que viven fuera y también de extranjeros que nos conocieron y se han sumado a nuestro público fiel”, agregó.

En una sincera conversación previa con BioBioChile, Arroyo fue enfática en declarar que nunca buscó llegar a la televisión y que todo ocurrió por coincidencia, mientras llevaba los emblemáticos casos Spiniak y Orias.

Llegar a la pantalla -primero a Chilevisión, con La Jueza-, reconoció, “fue una posibilidad laboral que me permitía tener recursos para salir de la situación económica en la que estaba. Era algo de paso, temporal, que no iba a durar más allá de dos años. Y como sentía que iba a durar poco, me preocupé de que no ensuciara todo lo que yo había logrado instalar profesionalmente”.

Por eso, dijo luego, “no tengo ningún pudor en decir que entré porque las lucas me permitían salir adelante en ese minuto. Si no, creo que difícilmente habría aceptado en ese momento”.

Junto con el anuncio de la internacionalización, Arroyo informó que días atrás lanzó su libro No vivieron felices para siempre, que ya está en su etapa de preventa.

“(En el libro está) todo lo que implique el proceso de quiebre, entrecruzado con mi propia historia porque, por suerte o lamentablemente, me ha tocado vivir en calidad de hija o de cónyuge”, adelantó.