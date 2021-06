“Se nos va parte de nuestra vida”. Así despidió el periodista Rodrigo Sepúlveda (48) a Lucas, su perrito que lo acompañó durante 11 años y que este fin de semana falleció luego de haber tenido un tumor durante más de un año.

La información la compartió a través de su cuenta de Instagram, en un sentido video que dura poco más de tres minutos.

El conductor del noticiero Alerta (Mega) afirmó que, para él, fue un “fin de semana muy duro”, debido a su trabajo y a las emociones que tenía consigo.

“Estuve desecho el fin de semana. Ustedes saben lo que yo quiero a Lucas (…) es un hijo más para nosotros”, reconoció.

Agregó luego que “he estado súper triste, súper tirado, súper botado. Me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes”, refiriéndose a sus labores, a las que pudo enfrentarse ssólo poniendo, dijo, “una coraza profesional”.

Sobre las razones del deceso, contó que el animal “tenía un tumor tremendo”. De hecho, especialistas le habían dicho que estaba pronto a morir hace un año y “aguantó”, advirtió el periodista, “con una fuerza tremenda”.

“Se nos va parte de nuestra vida (…) un personaje extraordinario”, cerró en el video.

En conversación con Las Últimas Noticias entregó más detalles, señalando que durante el año de su enfermedad “le dimos puro amor, lo llevábamos a controles y él seguía perfecto”.

No obstante, durante el fin de semana se agravó. Contó que el sábado, previo a trasladarse hasta las instalaciones de Mega, el perrito despertó “mojado”.

“Tuve que despertar a mi señora para que lo fueran a dormir a una clínica, no queríamos que sufriera nada. Es terrible la decisión. Un dolor tremendo”, se lamentó.